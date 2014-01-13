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У яких регіонах України
найдешевші авто з пробігом —...

У яких регіонах України найдешевші авто з пробігом —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:09

У яких регіонах України найдешевші авто з пробігом —...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на авто з пробігом в Україні суттєво різняться, залежно від регіону.

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У яких регіонах України найдешевші авто з пробігом — дослідження
R2
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Особливо цікава інформація по Луганській області.
Якась машина, третій рік в продажу?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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