В Україні зменшилась кількість охочих спеціалістів отримати роботу, за яку роботодавці пропонують в 1,5 рази вище від середньої зарплати по країні.
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ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на вакансію
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 13:19
ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на...
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ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків на вакансію
Додано: Пон 02 гру, 2024 13:19
Я працював технологом на виробництві корабельних двигунів, але через копійочні щп перейшов в ІТ багато років тому. Бачу з тих пір нічого не змінилося, держава не цінує своїх інженерів, якщо платить їм у 8-10 разів менше, ніж нормальні компанії платять айтішникам. А якщо у людини є мізки, щоб стати інженером - то й програмування вона опанує і звичайно ж піде працювати за 200к, а не за 20к.
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