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Мінімальна зарплата в Польщі:
чому ЄС наполягає на змінах

Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:37

Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах

Пропонуємо до обговорення:
Головний інспектор праці у Польщі Марцін Станецький зазначив, що країні потрібно змінити закон про мінімальну заробітну плату.

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Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
R2
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