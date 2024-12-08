Головний інспектор праці у Польщі Марцін Станецький зазначив, що країні потрібно змінити закон про мінімальну заробітну плату.
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Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:37
Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
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Дивися повний текст
Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
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