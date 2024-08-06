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Член Ради НБУ розповів про
вплив обмеження карткових...

Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:37

Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість громадян України не відчують на собі обмежень карткових переказів, які впроваджують банки.

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Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:03

Re: Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових...

Якщо переважна більшість українців не відчувають ... То що тут обговорювати )
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:48

  lamal написав:Якщо переважна більшість українців не відчувають ... То що тут обговорювати )


Чем сильнее "закручивают гайки" у нас чиновники под благовидным предлогом вступления в ЕС (ХОТЯ уже "со всех утюгов" эксперты говорят, что Украину туда НЕ возьмут, там 25 томов требований, НЕ считая еще и шкурные вопросы конкуренции, а то и территориальных претензий со стороны наших ближайших западных соседей-членов ЕС, сопротивление которых нам также предстоит преодолеть для вступления, да и восточных-северных -- тоже), ТЕМ все меньше мне хочется в ЕС, достаточно и безвиза! Вон, болгары - НЕ шибко рады своему членству, в результате чего - и уровень жизни упал, и их какую-никакую промышленность и с/х - придушила конкуренция и протекционизм со стороны запада и под влиянием всего этого - население мигрирует туда, где лучше!
У Украины получается как в анекдоте про кота (который ездил по паркету, а после того как хозяин настелил крупный наждак за неимением мелкого как ему посоветовали) - "до батареи одни уши доехали"! Сколько населения у нас осталось? "Сплю и вижу" как те, кто выехал (особенно с детьми) и ассимилировались, нашли работу т пристроили учиться детей - все бросят в эмиграции и вернутся; скорее к ним еще оставшиеся здесь родычи-друзья -- присоединятся и даже новосозданные для освоения бюджета нужными чиновниками "потужные" министерства НЕ помогут!
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