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Олімпіади та освіта форумчан
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:24

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?

Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan.
Специально, чтобы не забывали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:36

  ЛАД написав:Но там выбирают не по этому критерию.

Так і я про це.

Критерій (-ї), за яким виборець буде обирати кандидата, нав'язується йому різними методами та засобами зарання.
Грубо: створюються умови, за яких виборець обере саме того.
Да й ще серед запропонованих в меню.

Шахрайство. Натуральне шахрайство.
А виборець жертва. Саме жертва.
Бо якщо інакше, то виборець мазохіст)))))
На 52 млн. уж точно є 450+1 Прометей, святий тощо.
Або а-ля батьки-засновники США. Не святі, але з метою побудови потужної держави та розвиненого суспільства.
Але пересічний постійно обирає чомусь тричі судимих, артистів і т.д.
Тому: або жертва шахрайства, або мазохіст.

Іншого не придумали.
І це прогрес.
Бо раніше цього пересічного до гри (в напьорстки) взагалі не запрошували.
Без нього ділили владу... між собою.
А так --- виборець визначає!!!! Да, визначає межі... Бо, наприклад, овсім незадовільне він не обере.
Маніпулювання завжди має межі.

З.и. бу-га-га: коли хочуть, щоб в меню не було непотрібних (наприклад, коммі або інших прорашенських), то дивним чином))) --- їх з меню викидають. Навіть при свободах)) для вибору. Це коли грубо.
А тонко:
Умови створюють... щоб не було бажання хотіти прорашенських.
Пальмової олії)))
А було бажання проєвропейських. Оливкової)))
І виборець згоден на підвищення ціни та якості...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:05

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?

Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan.
Специально, чтобы не забывали?

характеристику которую вам дал хотаб. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.

и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим. :D если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.
Wirująświatła
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