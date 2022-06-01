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Освіта за кордоном

Освіта за кордоном
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:58

  Tegularius написав:
  Faceless написав:Комусь дійсно може подобатися. Але гляньте статистику по спеціальностям - філфаки, педи - в топі. Статистично нереально, що в в суспільстві стільки любителів викладати

У наші Вузи в більшості поступають не для отримання корисних знань а щоби був папірець про вищу освіту.
Переважна більшість працює не по спецвальності. А навіть ті, хто по спеціальності - реально потрібні знання і навички отримують вже в процесі роботи, бо у вузі - в основному нікому не потрібна теорія, яку викладають викладачі-невдахи, відірвані від життя.

Тому і поступають на іноземну філологію, бо сподіваються, що бонусом до того папірця отримають хоча би щось корисне - знання іноземної мови.


Поэтому именно тема ветки более чем актуальна.
Получить никому не нужный диплом в Украине или получить образование, которое котируется в мире.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:53

Re: Освіта за кордоном

не любое образование котируется в мире, но очевидно, что украинское не котируется. и пока плагиаторы и списыватели/подсказчики у нас процветают на всех уровнях начиная с младшей школы, высшее образование у нас лучше не станет
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 05:21

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Wisznia2021 написав:Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.

Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться.
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.

Людиною нічого не керує. Просто думали куди прилаштувати. Математика, не їде від слова зовсім, а без неї закриті всі технічні науки. Тож лишилось не так вже і багато варіантів. Подумав, що скільки ми бабла вбухал и в репетитора іноземних мов(її шкільну вчительку), тож цілком непоганий варіант вчитель +репетиторство". (Щоб мати на хліб х маслом)В Україні завжди буде по питна вивчення мов, як завжди буде бажання з неї звалити.
Також, як варіант, розглядається прилаштувати до дружини в держ організацію, а там потрібен, пофіг який, але диплом про вищу освіту.
Bolt
 
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