Форуми / Ринок праці: резюме,

вакансії та освіта / Освіта в Україні та світі / Освіта за кордоном Освіта за кордоном + Додати

тему Відповісти

на тему Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.

#<1234 Додано: Суб 21 тра, 2022 14:58 Tegularius написав: Faceless написав: Комусь дійсно може подобатися. Але гляньте статистику по спеціальностям - філфаки, педи - в топі. Статистично нереально, що в в суспільстві стільки любителів викладати Комусь дійсно може подобатися. Але гляньте статистику по спеціальностям - філфаки, педи - в топі. Статистично нереально, що в в суспільстві стільки любителів викладати

У наші Вузи в більшості поступають не для отримання корисних знань а щоби був папірець про вищу освіту.

Переважна більшість працює не по спецвальності. А навіть ті, хто по спеціальності - реально потрібні знання і навички отримують вже в процесі роботи, бо у вузі - в основному нікому не потрібна теорія, яку викладають викладачі-невдахи, відірвані від життя.



Тому і поступають на іноземну філологію, бо сподіваються, що бонусом до того папірця отримають хоча би щось корисне - знання іноземної мови. У наші Вузи в більшості поступають не для отримання корисних знань а щоби був папірець про вищу освіту.Переважна більшість працює не по спецвальності. А навіть ті, хто по спеціальності - реально потрібні знання і навички отримують вже в процесі роботи, бо у вузі - в основному нікому не потрібна теорія, яку викладають викладачі-невдахи, відірвані від життя.Тому і поступають на іноземну філологію, бо сподіваються, що бонусом до того папірця отримають хоча би щось корисне - знання іноземної мови.



Поэтому именно тема ветки более чем актуальна.

Получить никому не нужный диплом в Украине или получить образование, которое котируется в мире. Поэтому именно тема ветки более чем актуальна.Получить никому не нужный диплом в Украине или получить образование, которое котируется в мире. rjkz

Повідомлень: 13128 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6879 раз. Подякували: 3901 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 тра, 2022 15:53 Re: Освіта за кордоном не любое образование котируется в мире, но очевидно, что украинское не котируется. и пока плагиаторы и списыватели/подсказчики у нас процветают на всех уровнях начиная с младшей школы, высшее образование у нас лучше не станет adeges Повідомлень: 3961 З нами з: 14.03.06 Подякував: 304 раз. Подякували: 778 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 05:21 Faceless написав: Bolt написав: Wisznia2021 написав: Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.

Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться. Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.

Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться. Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться. Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?

І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих. Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.

Людиною нічого не керує. Просто думали куди прилаштувати. Математика, не їде від слова зовсім, а без неї закриті всі технічні науки. Тож лишилось не так вже і багато варіантів. Подумав, що скільки ми бабла вбухал и в репетитора іноземних мов(її шкільну вчительку), тож цілком непоганий варіант вчитель +репетиторство". (Щоб мати на хліб х маслом)В Україні завжди буде по питна вивчення мов, як завжди буде бажання з неї звалити.

Також, як варіант, розглядається прилаштувати до дружини в держ організацію, а там потрібен, пофіг який, але диплом про вищу освіту. Людиною нічого не керує. Просто думали куди прилаштувати. Математика, не їде від слова зовсім, а без неї закриті всі технічні науки. Тож лишилось не так вже і багато варіантів. Подумав, що скільки ми бабла вбухал и в репетитора іноземних мов(її шкільну вчительку), тож цілком непоганий варіант вчитель +репетиторство". (Щоб мати на хліб х маслом)В Україні завжди буде по питна вивчення мов, як завжди буде бажання з неї звалити.Також, як варіант, розглядається прилаштувати до дружини в держ організацію, а там потрібен, пофіг який, але диплом про вищу освіту. Bolt Повідомлень: 1141 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Освіта в Словаччині. Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!

mega-andruy » П'ят 04 чер, 2021 14:51 0 12082

mega-andruy П'ят 04 чер, 2021 14:51