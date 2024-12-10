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Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба включила до списку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») 8,2 тисячі компаній.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу»
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:44
Ділити на "білих" чи "сірих" чи "чорних" це взагалі то норм?
Що за клуб? Чому, наприклад, туди не попало підприємство де я працюю? Ми платимо податки, маємо пристойні оф.зарплати. Але туди не потрапляємо. Чому?
А ГОЛОВНЕ - НАВІЩО це роблять на вищому державному рівні? Що хочуть цим досягути? Яка мета?
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