Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

Опендатабот повідомляє, що в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.
В той же час за 2023 рік відкрилось 304 тисяч ФОП, за 8 місяців 2024 року відкрилось 193 тис ФОП (прогноз на 2024 рік = 290 тис ФОП).
Наприкінці року припинень діяльності ФОП стало дещо більше, бо з 1 січня впроваджується не лише ВЗ, а і повертається обов'язкова сплата ЄСВ для ФОП. В той же час за підсумками року відкритих ФОП буде орієнтовно на 40 тис більше, ніж закритих, загальна кількість ФОП перевищить 2.1 млн суб'єктів