ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка)
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Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Про це йдеться в даних Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.