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Скільки отримують пенсіонери
в Україні, США та...

Скільки отримують пенсіонери в Україні, США та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:14

Скільки отримують пенсіонери в Україні, США та...

Пропонуємо до обговорення:
Новини. LIVE порівняли розмір середньої пенсії, яку отримують в Україні та країнах ЄС та США та розповідають де пенсіонерам живеться краще.

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Скільки отримують пенсіонери в Україні, США та країнах ЄС: порівняння
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:14

Немає що порівнювати. Солідарна система України обрана голосуванням наших пенсіонерів в тому числі - єдиний вихід був пенсійна реформа, за котру не голосували бо реформатори котрі говорили сумну правду були не в моді, зате популісти з солодкою брехнею завжди були ближче.
І навіть якщо бу в Україні 100% були би айтішниками чи фопами з доходами у 100.000 грн то пенсія у пенсіонерів буде не більше 2.000. І навіть якщо провести реформи зараз то усі сучасні пенсіонери і ті кому за 50 років можуть на середню пенсію більше як 3.000 не розраховувати
igorgumeniuk
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