Аналітики криптовалютної біржі Bitfinex спрогнозували, що пік «бичачого циклу» біткоїна настане у третьому або четвертому кварталі 2025 року.
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Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:18
Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році
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Дивися повний текст
Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році
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