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Зростання конкуренції: кому українці поступаються місцем...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 січ, 2025 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі, але ситуація на ринку праці поступово змінюється. За останній рік спостерігається значне зростання кількості працівників із Непалу, Філіппін та Колумбії. Особливо помітне збільшення числа колумбійців, кількість яких зросла втричі.
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