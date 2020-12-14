Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вас на Трої ще здатний наздогнати. Навіть з форою. Тільки-но прибіг з 5км-івки. Це десь як вся Троя, не втечете
біг шкідливий для здоровʼя Не знаю, як тільки перестаю рухатись, зразу відчуваю спад у всьому: від запасів енергії до лібідо. А з бігом - енерджайзер. Вимушено міняв на підйоми по сходам , але все одно біг прямо наповнює ендорфінами тіло.
Бетон написав:Бассейн в спортлайф на подоле глубокий на базе какой-то советского ск
Воднік називався, я років з 5 в нього відходив ще по бумажним білєтікам. там тільки половина глибока. вже в спортлайф-форматі мені більше зайшов басейн на теремках, який зараз закритий. проблема плавання, яка у мене з'явилась в 40+ - це плечі, при регулярних 2 км за раз з'являються болі, мабуть відплавав вже своє )) перейшов на ходьбу ))
Hotab написав:kingkongovets Мені саме от плавання не зайшло. В спортлайфі лише пару місяців поплавав (хоча був оплачений рік) , а потім все одно повернувся на бігову доріжку в ньому ж, але в бас вже не спускався. Запах хлорки.. Все одно не покидає відчуття не повної чистоти (як не крути, пул то загальний))
А ходьба так, прикольно. Вчора ввечері теж коли сіло сонце і стало прохолодніше, 4 км нагуляв швиденько під ритмічну музику.
4 км - то сміх) мій звичний прогулянковий маршрут по київських холмах та дніпровських схилах десь 16 км
в спортлайфі дуже неглибокі басейни і в них забагато людей, тому туди сиплять гору хімії для запобігання інфекціям, як на мене найкраща вода в Києві це бассейни ЦСК ЗСУ біля міноборони та відкритий Юність на Бастіонній (рекомендую), а взагалі то я 10 років в дитинстві відзаймався водним поло в басейні Динамо, на місці якого контрацептив Суркіс зробив парковку
В этом бассейне на было хлорки? З часа гулять дыша газами пердящих М3/М4/М5 на перепуске стравливающих клапанов по липкам не каждому по силам. Я вообще не люблю выходить кроме как на набережную(то Днепра, то Босфора) И зачем худеть? Быть тощим как Вова Кличко это правильно, а весить 118 при росте 192 это некомильфо(с банками по 48см)? Надо быть похожим на манекенщика с показа рекламы покойного Джуджаро?
А чому в гугл-мапі пишеться що він зачинений назавжди? Колись теж в нього ходив. Перший й останій раз з вишки стрибав.
Точно, Водник. Я не местный, этого не застал. Плечи. Это то, что не даёт мне тоже плавать много. Остаётся хотьба. Велик Ну и аккуратно со штангой. Я сейчас практикую три сеты с детским весом по много раз. Шея, предплечья
Да, рекомендую для разогрева апизартрон. В отличие от финалгона греет он мягче. Юзаю его 25 лет
