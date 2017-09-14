RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:52

  ЛАД написав:Шаман, к вопросу: "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка".
Польша, 2 сентября (Рейтер) - Польша подписала контракт стоимостью 5,8 млрд злотых (1,6 млрд долларов США) с консорциумом PGZ-Narew на поставку 46 пассивных радаров локации для систем ПВО и ПРО малой дальности, сообщил во вторник министр обороны Польши.
Польша тратит большие средства на оборону из-за того, что, по ее словам, она считает возросшей угрозой со стороны России, и планирует потратить 4,8% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в 2026 году.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/poland-signs-16-billion-deal-with-pgz-narew-46-radars-2025-09-02/

так звісно готуються. Сувалки самі себе не захистять ;) але вже прикриватися захистом прав російськомовних не вийде, ніякого СВО - чиста агресія. та й тоді щось вигадають та спробують збрехати 8)

upd будуть захищати кореннє населення калінінграду, яке там мешкали з часів половців :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 вер, 2025 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:54

  sergey_stasyuk555 написав:
  Василь-Рівне написав:
  sergey_stasyuk555 написав:це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?

Сам то що зробив, що гегочиш? Нагадую що ці ракети зробила приватна фірма.

"нагадиватєль", хто заплатив за це знаєш?
я не регочу, а питаю у псевдопатріотів таких як ти.

а з якого переляку ти використовуєш оцей вислів "псевдопатріот"? ти хіба з патріотів? ти ж чистий зрадофіл...
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:02

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.

Стало цікаво, тому спеціально знайшов:
За оцінками СБУ, НАТО та незалежних дослідників (2014–2015):
-Місцеві мешканці Донбасу — близько 60–70% особового складу.
-Громадяни РФ (добровольці, найманці, козаки, спецпризначенці) — 20–30%.
-Кадрові військові ЗС РФ — від 5% у звичайний час до 15–20% під час ключових боїв (Іловайськ, Дебальцеве).
Тобто грубо можна сказати: ≈2/3 місцевих і ≈1/3 приїжджих (переважно з РФ)

Як завжди ти гадаєш неправильно.

навіть по твоїх цифрах руські - 25%-50%. а джерело цифр? бо я теж можу написати свої відсотки. й головне - на усіляких блокпостах стояли місцеві. а там, де йшли бої в 2014 році - там були більше приїжджі. чи літак з Буку теж збили місцеві? так й стосовно всієї складної техніки
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".
І де вона? Крім влучань "у слона" (нафтопереобні заводи) якоюсь жужжалкою, яка якщо влучить не в бензін то тільки шибки повибиває, щось не видно бобрів, паляниць та фламінго. Про перехоплювачі шахедів щось затихл... У нас нарешті щось великого калібру приїхало, навіть декілька штук збили (це коли москалі вже по 400+ через нас вночі пускають)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔

так й ти сам писав, як перший раз тікав, але не встиг. а коли зміг - то законих шляхів для виїзду не було, треба було б повернутися.

Ну да: на февраль 22го - не было, потом появились. Что еще очевидного тебе объяснить? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:08

  ЛАД написав:Не знаю, сколько "налічував російський загін «Крим»" и приехал ли он в Славянск в полном составе, но у нас в Украине тогда писали именно о 20 членах в группе Гиркина.
Но пусть даже не 20, а 52 человека. Да их местная милиция могла бы раздавить легко и просто. Уж не говоря о какой-нибудь роте ЗСУ или взводе "Альфы" или ещё какого-то подразделения СБУ или ГУР. Если бы их не поддержали местные "добровольцы".
Или у вас плохо с памятью и вы не помните, как наши части останавливали местные жители, ложась под танки?
Откуда у вас цифра 50%? Сами только что придумали, инструктор райкома? Метода та же: "доказательств не имею, так придумаю".
Так что насчёт "НАХАБНОЇ брехні" не вам бы говорить.

якби менти взяли в руки зброю, то Гіркіна би розбили миттєво. щось чули про денере у Дружківці? кажуть місцеві бандюки плюс менти вказали їм напрямок, й ті за півгодини забралися.

але так, міліція тоді самоусунулась. й виявилось, що загін в 100 людей може підкорити 100тисячне місто. в США такого б просто не могло б статися 8)

а місцеві дурні так, намагались зупинити ЗСУ. цікаво, згадують зараз про це, збираючи дощову воду?..
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:10

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔

так й ти сам писав, як перший раз тікав, але не встиг. а коли зміг - то законих шляхів для виїзду не було, треба було б повернутися.

Ну да: на февраль 22го - не было, потом появились. Что еще очевидного тебе объяснить? :lol:

та не тільки в тебе з'явилися. додаткові папери з франкліном багато кому відкрили шлях на Захід 8).

ти краще скажи, як там адаптація? мову хоч почав вчити? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:32

  ЛАД написав:
  Shaman написав:а хто відкрив цей ящик Пандори, хто почав війну в Європі проти сусідньої країни? Складеш з чотирьох букв - Р, А, Ш, А? хоча в самій Раші складається інше слово з 4 букв - тобто для неї війна значно погіршує ситуацію - "умом россию не понять" 8)

й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами. зараз багато набежіть з коментарями, а що Раші зроблять - але подивись. коли всі кажуть про запас міцності Раші, чомусь забувають, що вона постійно виснажує ресурси. але на відміну від нас робить це добровільно... руські...

Прямолинейность и однонаправленность вашего мышления уже просто восхищает!
Напоминаете Катона Старшего с его: "Карфаген должен быть разрушен!". Но тогда у Древнего Рима это был главный и на тот момент единственно опасный враг. Практически не было других серьёзных государств в пределах Ойкумены.
Сегодня РФ это только одно из многих государств. И даже только одно из обладающих ЯО. Ничего исключительного из себя не представляющее.
Я вам пишу об общей ситуации в мире в противовес вашим розовым мечтаниям о "ХХ1 веке и международных правилах". А ситуация не особо изменилась за последние 100-летия (или больше), разве что оружие стало мощнее.
А вы опять об РФ, которая "відкрила цей ящик Пандори". Конкретно в нашей войне она виновата, но приписывать ей мировое значение не стоит.

так для України Раша й є найбільший ворог, єдина країна яка створює реальну загрозу ;)

а тут ви знову перекручуєте. Раша з точки зору економіки - дійсно лише регіональна країна - типу Туреччини. але спадок срср дозволяє їм ще щось вимагати від світу. це й другий арсенал ЯЗ, який потенційно може завдати шкоди США - чому потенційно, бо ця зброя теж має власність псуватися, й що там з тим радянським спадком, ніхто достеменно не знає. а воронки від сучасних зразків ми й так бачимо. й ще вона необгрунтовано має право вето в ООН, що дійсно не відповідає сучасним реаліям.

й ЛАД, де ви мешкали останні 70 років. в Європі воєн не біло після 2СВ окрім деяких розлучень в срср та його сателітах. й нагадайте, а хто за останні років 50 захоплював території сусідних держав? тому не применшуйте, в розв'язуванні агресивної війни Раша займає свої почесне місце.

а розвинені країни після війни намагалися жити по правилам, що й дало такий довгий час без війни. що навіть трошки розслабило Європу...
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:37

  detroytred написав:*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*


Сказочна Русь
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:41

  yama написав:
  Успіх написав:Епать, а мій допис для будівельника потерли....

А його б простині та в правильне русло)))


Лінь знову розписувати...

Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?

Акції гамериканських компаній через укр брокера типу фрідом фінанс

нема ФФ
