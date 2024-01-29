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ТОП-3 найдешевших туристичних
напрямків за системою «все...

ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 22:30

ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці сайту Travel Supermarket провели дослідження і з’ясували, які туристичні напрямки найдешевші у 2025 році.

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ТОП-3 найдешевших туристичних напрямків за системою «все включено» у 2025 році
R2
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Странно, что в рейтинге нет Египта.
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