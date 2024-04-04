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Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2025 20:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні значний дефіцит кадрів, який буде лише посилюватися. У найближчі 5−7 років доведеться залучати працівників із Бангладеш, Індії, Африки та Близького Сходу.
Дивися повний текст Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта
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R2
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Додано: Сер 05 лют, 2025 20:50
В Европе не знают как от них избавиться, а мы будем приглашать. Они привезут с собой традиции и устои своих стран и будут укоренятся во всех аспектах социальной жизни игнорируя украинские. От российского влияния не можем никак избавиться так давайте других себе на голову посадим.Предприниматели которые их примут на работу будут жить в других спокойных странах,а украинцы будут с ними жить рядом. Неужели примера Европы недостаточно.
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