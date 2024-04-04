RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Заповненість вакансій у бізнесі
лише 68%, брак персоналу...

Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 20:50

Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні значний дефіцит кадрів, який буде лише посилюватися. У найближчі 5−7 років доведеться залучати працівників із Бангладеш, Індії, Африки та Близького Сходу.

Дивися повний текст
Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100280
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 20:50

В Европе не знают как от них избавиться, а мы будем приглашать. Они привезут с собой традиции и устои своих стран и будут укоренятся во всех аспектах социальной жизни игнорируя украинские. От российского влияния не можем никак избавиться так давайте других себе на голову посадим.Предприниматели которые их примут на работу будут жить в других спокойных странах,а украинцы будут с ними жить рядом. Неужели примера Европы недостаточно.
ficys925
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається...
R2 » Вів 14 тра, 2024 10:43
1 862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2024 11:02
Примат
Найбільша кількість вакансій та найменша кількість...
R2 » Чет 11 кві, 2024 14:48
1 760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 14:49
andrey1303110
Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає,...
R2 » Чет 04 кві, 2024 14:37
1 462
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2024 14:38
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7420)
05.02.2025 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.