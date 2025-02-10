Сфера таксі в Україні працює «в тіні», тому в уряді планують розробити нову систему регулювання цього ринку.
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В Україні планують врегулювати ринок таксі
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:54
В Україні планують врегулювати ринок таксі
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Дивися повний текст
В Україні планують врегулювати ринок таксі
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:54
Как бы для самозанятых где водитель = владелец авто нужны одни правила. Для автопарков - где водители наемники, совсем другие.
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