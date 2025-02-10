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В Україні планують
врегулювати ринок таксі

В Україні планують врегулювати ринок таксі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:54

В Україні планують врегулювати ринок таксі

Пропонуємо до обговорення:
Сфера таксі в Україні працює «в тіні», тому в уряді планують розробити нову систему регулювання цього ринку.

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В Україні планують врегулювати ринок таксі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:54

Как бы для самозанятых где водитель = владелец авто нужны одни правила. Для автопарков - где водители наемники, совсем другие.
alex_dvornichenko
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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