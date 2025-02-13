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Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:31
Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня.
Дивися повний текст Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які мають повторно пройти ВЛК
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R2
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:31
У них є лише імітація бурхливої діяльності за наші податки 😡
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igemus64
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