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Нацполіція затримала топпосадовців Київзеленбуду, які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:43
Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.
Дивися повний текст Нацполіція затримала топпосадовців Київзеленбуду, які планували отримати 25 млн грн «відкатів»
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Додано: Сер 12 бер, 2025 19:43
зрозумів що основних бенефіціантів навіть не шукали - хто цих "крепких хазяйственников" призначив і мав левову частку від їх трудів
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agmkv70
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