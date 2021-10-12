RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Нацполіція затримала топпосадовців
Київзеленбуду, які...

Нацполіція затримала топпосадовців Київзеленбуду, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:43

Нацполіція затримала топпосадовців Київзеленбуду, які...

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Дивися повний текст
Нацполіція затримала топпосадовців Київзеленбуду, які планували отримати 25 млн грн «відкатів»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100304
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:43

зрозумів що основних бенефіціантів навіть не шукали - хто цих "крепких хазяйственников" призначив і мав левову частку від їх трудів
agmkv70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів
R2 » П'ят 02 вер, 2022 16:49
1 465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 16:49
cohan
Розкрадання 115 мільйонів «Київзеленбуду»: НАБУ вручило...
R2 » Пон 13 гру, 2021 16:55
1 538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 16:55
Omega
Продавали долари преміум-якості: СБУ затримала групу...
R2 » Вів 12 жов, 2021 16:46
1 800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 16:46
fin81

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3792)
12.03.2025 19:01
Ринок ОВДП (7939)
12.03.2025 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.