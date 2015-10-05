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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 12 тра, 2025 06:11
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Сейчас мой старший имеет проблемы с социализацией. У младшего она менее выражена. Собственно, эта ветка меня и интересует поэтому.
можно я вам дам совет? Если нет РАС социализация решается легко. Ему нужно неформальное общение. Где правила размыты. Где от него могут отвернутся и перестать с ним общаться (тоже ценный опыт на будущее как себя вести). И главное не переживайте за буллинг. В неформальных группах его нет. Это невозможно. Конечно я не имею в виду банды, это продукт бедности 90х. Места где собираются подростки, скейтодромы или музыканты, фэндомы, комиконы. Не все же в интернетах сидят.
Я не специалист, но слышал (знаю?) что у аутизма очень много градаций и в какой момент назвать интроверта ребенком с РАС - очень тонкий вопрос.
Я видел ярко выраженных аутистов. Нет, это не аутизм. Но в какой степени РАС и есть ли оно вообще - не могу сказать. Равно настолько, насколько и мне можно было это приписать в моем детстве.
Он не идет на контакт самостоятельно.
Желания особо социализироваться у него нет.
Проблему, которую я вижу, и она с раннего детства - он медленно адаптируется ко всему новому. Но очень хорошо учится. Его в раннем детстве "научили учиться".
Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется.
В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись. Мы его в паблик скул отдадим в хайскул. Посмотрим или поможет.
Если не сможет приспособиться, переведем в частную.
За попытку помочь - спасибо большое.
С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция.
Хотя он в том возрасте, когда уже можно самому передвигаться по городу.
Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит. Обычно с кем-то из нас или со школой на школьном автобусе.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 08:51
rjkz написав:
Но он не замкнут. Дома он раскрепощенный, веселый и расслабленный. Но я вижу, что как только он переступает порог, то сразу меняется
300% не РАС. Это внутренний барьер. Скорее всего страх.
rjkz написав:
С неформальными группами...тут это непросто. Фактически, все построено так, что дети все время под надзором взрослых. Ювенальная юстиция
там где я живу есть набережная с футбольным полем и роледромом. Там постоянно трутся пацаны 10-16л без какого либо присмотра. Конечно надо увлекаться этими видами спорта. Прийти и не тренироваться социализации не будет. Это в банду можно было просто прийти слушать музыку или играть в карты/монополию. Ещё у нас были антикафе, которые почти все закрылись, та же ситуация приходишь знакомишься с кем то общаешься. На социализацию не тянет но прокачать навыки "привет как дела давай поиграем" было можно. Тут главное не бояться отказа, люди разные кто то не захочет знакомиться/играть, это не должно быть травмой.
Из того что я видел во Львове- стихийные курсы английского, в антикафе на 2м этаже пл.рынок в какое то определенное время собирались любители английского всех возрастов и общались. Правил - никаких. Хочешь просто с ними сидишь слушаешь, хочешь знакомишься хочешь рассказываешь о себе или о каких то фильмах событиях. В душу никто не лезет. Вообще супер. Я случайно стал участником, ждал в антикафе одного человека, запредельно дружеская атмосфера. Надел бейдж с именем и общаешься. Поскольку доступ платный (емнип 30 грн в час) бомжи-алкаши туда не попадали. Если такое есть в нй это реальное решение.
rjkz написав:
В школе у них настолько строгая дисциплина, что не то, что буллинг исчезает не появившись
я видел подобное в одной из частных школ, где система как в тюрьме, кругом камеры наблюдения, из одного помещения в другое доступ по магнитной карте, которая была только у взрослых, с детьми постоянно находится тьютор, он же массовик затейник или аниматор, куча игровых комнат, заваленных игрушками, спортивным инвентарем, лед ТВ. Был даже бассейн, теннисный корт и комнаты где ребенок мог поспать. Некоторых детей оставляли на ночь или на выходные. Типа круглогодичного лагеря или санатория.
Только беда школа та платная и в нее приводили детей с проблемами, в т.ч. с РАС.
Вот их социализировать - титанический труд. У ребенка просто нет интереса к перечисленному. Он тихо сидит в уголке иногда лицом в пол, на контакты реагирует плохо, попытка его заставить вызывает истерику.
Ради этих детей меня и позвали.
Общий принцип - цепляться за интерес. Если есть интерес к чему либо, уже можно расширять его связи с другими видами деятельности.
Если интереса нет не получиться ничего. Человек не робот. Нет такого пошел какую то методику, запрограммировал и что то само появилось.
Ава терапевты буквально дрессируют детей. Создают такую обстановку когда не выполнить задание невозможно.
rjkz написав:
За попытку помочь - спасибо большое
спасибо за спасибо, но это не помощь а так мысли по поводу. Опытный психолог за 10 минут разберётся в чем проблема, тут высшей математики нет, достаточно поговорить и поиграть в пару игр, в которых ребенок проявит свой страх или другую причину.
rjkz написав:
Правда, в НЙ сейчас банд и "банд" хватает и просто неадекватов.и он сам редко когда ездит
неформальные группы бывают открытые и закрытые. В открытую можно попасть например где то в парке нй по любыму есть места где играют в домино/шахматы и другие игры. Приходишь и всё. Сначала просто сидишь, потом общаешься, потом тебя приглашают поиграть такие же новички. В закрытые группы можно попасть только если кто то из участников тебя туда приведет. Ассоциальные группы как правило закрытые. У них нет набора по объявлению "приглашаем". Тот кто приводит сначала объясняет новичку что его ждёт и какие правила. Если нет - ноу проблем. Страх что ребенок вот так запросто попадет в ассоциальную группу необоснован. Разве что к уличным музыкантам те что сидят сутками на асфальте или ездят в субвее (я такое видел в кино). Но опять же тут должен быть интерес к музыке и такому образу жизни.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 12 тра, 2025 09:38, всього редагувалось 11 разів.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 08:51
Hotab написав:
А у пузатки продукти з доставкою з Норвегії?)
Так точно. З невеличкого норвежського містечка Жашків)
sergey_stasyuk555 написав: Бетон написав:
питаюсь полностью в пузатой хате.
думаю там можна їсти тільки каші (бо собівартість копійки) та перші блюда (бо кості на бойні умовно безкоштовні).
решта твоєї їжі під дуже великим питанням що то не яд ))
Серьёзно?
Беда
И что делать? Возвращаться к тёлкам? А может лучше яд
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Додано: Пон 12 тра, 2025 10:46
То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?
Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...
То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:11
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:12
Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:25
Успіх написав:
То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?
Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...
То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:26
Бетон написав:Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?
Казка про рєпку (с)
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:27
Бетон написав:
Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?
Слухай пораду від вітру й зірок
Бзди чи не бзди однаково строк
Час вимагає без жалю і сліз
кожен гравець програє свій приз
Хандри чи не хандри то є твій шлях
Сміх крізь тривогу та нічний страх
Ми всі в цій грі ніби пісок
Що розвіє вітер в один ковток
Тоді який сенс? питає душа
Коли все минає як свіжа роса
Чи варто тікати чи далі стоять
Чи просто на вітер життя віддавать
Слова мов стіни тиснуть в ночі
Питання в голові мов чорні ключі
Куди не повернеш відповідь глуха
Мов тінь за плечима стоїть тиша
Сенс не в кінці а в кожному дні
В кожному кроці в хвилі одній
Здихай чи живи вирішуй сам
Життя це момент а не просто обман
Тоді який сенс? питає душа
Коли все минає як свіжа роса
Чи варто тікати чи далі стоять
Чи просто на вітер життя віддавать
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 12 тра, 2025 11:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:28
Faceless написав:
Бетон написав:Слухай пораду.
Вона точно підніме настрій.
Чи бзди чи не бзди, хандри - однаково здохнеш.
Тоді який сенс?
Казка про рєпку (с)
))
або ...улі нє ясно
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