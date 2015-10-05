Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:54

Hotab написав: Тебе на новому ресурсі не цінують? Ти ще тут? Тебе на новому ресурсі не цінують? Ти ще тут?

Hotab написав: Або твій айкью дозволив тобі зрозуміти, що ніж - це більша небезпека , ніж просто рука чи палка. Або твій айкью дозволив тобі зрозуміти, що ніж - це більша небезпека , ніж просто рука чи палка.

Hotab написав: Твоє недолуге грання з ікью виглядає комічно, Твоє недолуге грання з ікью виглядає комічно,

Здесь есть успих и другие форумчане которых я хочу читать. Как бы сильно меня где то ТАМ не ценили, друзей не бросаю. Кстати ещё одно доказательство, что друзей у тебя нет И НИКОГДА НЕ БЫЛО. Если ты хотя бы в теории мог подумать, что от обиды на тебя или лада я уйду и перестану общаться с успихом. У тех кто умеет дружить такая нейронная связь в принципе не может появиться.Так шо не получится у тебя прыгать от радости что очередной форумчанин ушёл с форума, как ты радовался что ушёл вкладчик123. Как не получилось подружиться с бандерлогом через его подкуп выпрошенной медалькой. Это всё работает абсолютно иначе. Вникнуть в то как это работает тебе мешает ментальная установка что все вокруг глупцы, кроме тебя.пост про макак и все выводы в нём были шуткойспасибо что повёлся.как и твои коменты.