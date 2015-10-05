Wirująświatła написав:Как раз у вас получается уходить от конфликта хитрым образом.
Помилуйте, что же в нем хитрого? Способ прекрасно описан в старом анекдоте:
Жутко избитая женщина входит к врачу. Врач: - Господи, да где ж вас так угораздило?? - Понимаете, доктор, каждый раз, когда мой муж возвращается домой пьяный, он бьет меня пока я не упаду. - Не волнуйтесь, у меня есть лекарство от этого. Приготовьте отвар ромашки, как только он в квартиру войдёт, начинайте полоскать горло. Через пару недель женщина снова приходит к врачу цветущая и без единого синяка: - Доктор, вы просто кудесник! Когда мой муж приходит пьяный домой, я набираю в рот раствор ромашки и полоскаю, и ничего не происходит, он меня даже пальцем не трогает! Врач назидательно: - Вот видите, как помогает иногда вовремя промолчать.
rjkz написав:Что странно? Тут не совсем корректный "дословный" перевод. Может создаться впечатление, что его намеренно и именно его конкретно убили. На самом деле тут в переводе уместней слово "погиб".
С проблемой перевода я разобрался. Странно использование столь ограниченного ресурса по слишком массовым и не самым сложным целям. Это выглядит как забивание гвоздей микроскопом. Сразу оговорюсь, что я не о соотношении стоимости, поскольку экономическую целесообразность можно считать по-разному, а именно про физическую доступность ресурса.
Уж не из-за такого ли использования был поднят вопрос о том, что американцам самим ракет не хватает?
Мы не знаем какой объект прикрывал этот самолет. Возможно оно того стоило. Если не хватает ПВО, то что делать? Держать его в "гараже" и по выходным приходить протирать пыль? Если я правильно помню, то это уже 3-й потерянный самолет и все были потеряны именно во время отражения налетов ракет. Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе. Американцы могли, конечно, использовать это как аргумент. Но, уверен, в подобном случае использовали-бы все имеющиеся возможности. В США гибнет огромное количество людей. И все к этому относятся спокойно. Чтобы не сказать равнодушно. Но когда речь идет об обстоятельствах, то это имеет значение. И данные обстоятельства - весьма весомы. Другое дело, что для них имеет бОльшее значение - потеря самолета или жизнь НЕ американских граждан? Кстати, я встречал публикации, что Украине было передано только 6 самолетов. Потеряно 3.
Когда-то этот город был вершиной инклюзивности: в социальном жилье жили как представители рабочего класса, так и среднего класса. А потом появились частные арендодатели ........За прошедшие годы Амстердам превратился из вершины инклюзивности и прогрессивной жилищной политики в один из самых недоступных рынков Европы. За последний год цены на жилье в Нидерландах выросли более чем на 10% , бездомность выросла более чем на 20% , а арендная плата в частном секторе аренды выросла более чем на 7%. ........ За последние 40 лет общее направление жилищной политики Амстердама изменилось: от приоритета социального жилья к частному. Недостаточно инвестировалось в доступное жилье для малообеспеченных слоев населения и был преднамеренный переход к рыночному жилью, ориентированному на состоятельных людей. ........исторически низкие процентные ставки, легкий доступ к кредитам и налоговые вычеты по процентам по ипотеке, предлагающие четкие стимулы для покупки, означали, что владение домом было достижимой целью для многих голландцев. Однако, поскольку средние цены на недвижимость в Амстердаме выросли за пределы того, что могли себе позволить даже образованные специалисты, усилия по привлечению и размещению среднего класса сместились от владения домом к трансформации сектора аренды.
Около 70% населения города арендует жилье, но сектор социального жилья, где арендная плата ограничена €900 в месяц , неуклонно сокращается. Социальное жилье составляло почти 60% арендного жилья города в конце 1980-х годов, и большинство новых построек предназначалось для этого сегмента. Однако десятилетия распродаж, сносов и ограничений в новом строительстве сократили предложение социального жилья на треть с того момента. Теперь многие местные органы власти изо всех сил пытаются достичь 30%-ного целевого показателя социального жилья в новых жилищных проектах, где большинство новых построек нацелены на жителей с более высокими доходами. .......Молодые амстердамцы могли зарегистрироваться на социальное жилье в 18 лет и рассчитывать на получение постоянного жилья в течение нескольких лет — роскошь, которая кажется невообразимой для сегодняшних новичков, ищущих доступное жилье в городе. ........За последние два десятилетия частный сектор аренды в Амстердаме увеличился более чем втрое . Ключевой стратегией расширения было ослабление регулирования: краткосрочная аренда заменила пожизненные договоры аренды, а для растущей доли объектов недвижимости были сняты ценовые потолки. ........в последнее время предпринимаются попытки успокоить сектор аренды и ограничить покупки инвесторов. Такие меры, как ограничение краткосрочных договоров аренды и ограничение аренды домов ниже определенной стоимости, имели определенный успех в побуждении некоторых инвесторов к продаже. Хотя это может освободить недвижимость для малоимущих жителей и покупателей, покупающих жилье впервые, пока неясно, насколько далеко они пойдут в решении проблем цен на жилье и постоянного роста стоимости аренды. ........Неудивительно, что истории о молодых людях, которые не могут съехать из родительского дома, живут вместе до 30 лет или откладывают окончание учебы, чтобы сохранить студенческое жилье, стали обычным явлением. Для тех, кто не может найти доступное жилье , жилищная политика касается не только экономики — она формирует всю их жизнь. Она тормозит независимость, лишает стабильности и ставит будущее на паузу.
Жилищный кризис имеет и политические последствия. Правые партии мобилизовали массовое недовольство жильем, чтобы подстегнуть расистские и антимиграционные настроения. Это было отчетливо видно в преддверии выборов в ноябре 2023 года , которые привели к первой победе крайне правых в новейшей истории. Герт Вилдерс , лидер антиисламской партии «Свобода», обвинил трудовых мигрантов, просителей убежища и иностранных студентов в монополизации предложения жилья и росте цен.
Выделения мои. Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д. Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм. Так что изменилось? И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки?
Колеги-військові(або і не військові ), а напишіть, будь ласка, відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків! От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите. В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...
Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?
Але чесно, панове!
п.с. Це крутіша психологічна задача, ніж з вагонетками!!!😉
rjkz написав:Полагаю, Виталию импонирует "социализированность" Остапа в предпочитаемом антураже.
социальность в любом виде прикольна, асоциальность в любом виде отвратительна, даже если обсыпать ее мармеладками и тертым шоколадом. Я не против асоциальных людей, просто не понимаю зачем с асоциальностью лезть в общество? ну это как прийти в храм и начать рассказывать что Бога нет. Вы либо принимаете общество таким каким оно есть со всеми его недостатками и пороками, либо велкам на необитаемые острова или в тайгу. Но идти с асоциальностью в общество и потреблять его блага - 87 степень хитрожопости.
Я правильно понимаю, что на существование имеют право только персонажи, слоняющиеся от нехер делать по городу и пристающие к прохожим со своей "социализацией"? К асоциальным, следует понимать, надо отнести всех остальных. Причем, если ранее я полагал, что асоциальные люди - это наркоманы, алканавты, гопота и убийцы, то теперь у меня просто глаза открылись. Я всю свою сознательную жизнь ошибался. Асоциальные - это все остальные люди. Спасибо большое за мое прозрение.
Hotab , твоя форумна крутість розбивається, як яйце до сковорідки! >>>
Успіх написав:Hotab Поізносівшийся, ти взагалі, закрий хлєбало, бо злився від цього запитання! Висновок - тобою, як тряпкою будуть підлогу витирати, а ти будеш розказувати на камеру все, що тобі скажуть !