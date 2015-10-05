ЛАД написав:Не помню, здесь или на эмигрантской ветке обсуждался жилищный вопрос на Западе. Доступна ли арендная плата в Амстердаме? Нет, если вы новичок - https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/30/rents-amsterdam-affordable-newcomers-social-housing. .............. Выделения мои. Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д. Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм. Так что изменилось? И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки?
Вы должно быть не совсем в контексте понимания что такое социальное жилье. Наверное, это особенно касается Европы. Но и в США это есть. И что такое регулирование со стороны государства рынка аренды, предоставляемого частными арендодателями. Изначально социальное жилье создавалось с благими намерениями и воображение рисовало счастливого пенсионера, который платит до 30% своих доходов в обеспечение рента, а остальное платит секшн 8. На практике, представители разных социальных групп, проявляющие асоциальное (в трактовании общества) поведение, но, возможно, очень социализированные с точки зрения психологии, стали получать это самое социальное жилье. В результате, эти комплексы стали превращаться в гетто. Полюбопытствуйте историей Прюит-Иггоу. Что касается рынка частной аренды. Это дико мило заботиться о сирых и обездоленных, только это приводит к тому, что арендодателям не выгодно ни инвестировать в арендный бизнес ни поддерживать арендные квартиры на приемлемом уровне. В результате это приводит к дефициту жилья, а то что есть превращается (самими арендаторами) в гадюшник. Вы себе представить не можете какой ужас сдается в НЙ в нижней ценовой категории. И это еще и очень сложно выцепить, а приемлемое что-то найти в нижнем ценовом сегменте = просто дикая удача. И если такое случается, то люди стараются из этого уже не выезжать десятилетиями. В Европе-же, на это накладывается нашествие мусульман и африканцев, которые засев в соцжилье и получив полный набор госбенефитов, очень некисло курят дурь, принимают тяжелые наркотики, совершают разного рода преступления, включая сексуальные, социализируются, одним словом. Работать, естественно, не входит в круг их интересов да и это сродни тому, что стрелять себе в ногу. Пойдешь работать - снимут социал, в тч соцжилье. Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными. И именно создание тепличных условий плодит таковых.
Не берусь говорить о США. не в курсе. Но, например, в Мюнхене. Знакомые выехали уже 30 лет назад. Сняли квартиру в доме, построенном ещё к Мюнхенской олимпиаде для спортсменов (после олимпиады квартиры распродали частным владельцам).. И там и живут до сих пор. Говорят, что если бы снимали такую квартиру сегодня, заплатили бы примерно втрое дороже.