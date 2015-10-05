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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 622623624625 Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:09 rjkz написав: ЛАД написав: Не помню, здесь или на эмигрантской ветке обсуждался жилищный вопрос на Западе.

Доступна ли арендная плата в Амстердаме? Нет, если вы новичок - https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/30/rents-amsterdam-affordable-newcomers-social-housing .

..............

Выделения мои.

Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д.

Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм.

Так что изменилось?

И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки? Не помню, здесь или на эмигрантской ветке обсуждался жилищный вопрос на Западе...............Выделения мои.Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д.Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм.Так что изменилось?И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки?

Вы должно быть не совсем в контексте понимания что такое социальное жилье.

Наверное, это особенно касается Европы. Но и в США это есть.

И что такое регулирование со стороны государства рынка аренды, предоставляемого частными арендодателями.

Изначально социальное жилье создавалось с благими намерениями и воображение рисовало счастливого пенсионера, который платит до 30% своих доходов в обеспечение рента, а остальное платит секшн 8.

На практике, представители разных социальных групп, проявляющие асоциальное (в трактовании общества) поведение, но, возможно, очень социализированные с точки зрения психологии, стали получать это самое социальное жилье.

В результате, эти комплексы стали превращаться в гетто.

Полюбопытствуйте историей Прюит-Иггоу.

Что касается рынка частной аренды.

Это дико мило заботиться о сирых и обездоленных, только это приводит к тому, что арендодателям не выгодно ни инвестировать в арендный бизнес ни поддерживать арендные квартиры на приемлемом уровне. В результате это приводит к дефициту жилья, а то что есть превращается (самими арендаторами) в гадюшник.

Вы себе представить не можете какой ужас сдается в НЙ в нижней ценовой категории. И это еще и очень сложно выцепить, а приемлемое что-то найти в нижнем ценовом сегменте = просто дикая удача. И если такое случается, то люди стараются из этого уже не выезжать десятилетиями.

В Европе-же, на это накладывается нашествие мусульман и африканцев, которые засев в соцжилье и получив полный набор госбенефитов, очень некисло курят дурь, принимают тяжелые наркотики, совершают разного рода преступления, включая сексуальные, социализируются, одним словом. Работать, естественно, не входит в круг их интересов да и это сродни тому, что стрелять себе в ногу. Пойдешь работать - снимут социал, в тч соцжилье.

Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.

И именно создание тепличных условий плодит таковых. Вы должно быть не совсем в контексте понимания что такое социальное жилье.Наверное, это особенно касается Европы. Но и в США это есть.И что такое регулирование со стороны государства рынка аренды, предоставляемого частными арендодателями.Изначально социальное жилье создавалось с благими намерениями и воображение рисовало счастливого пенсионера, который платит до 30% своих доходов в обеспечение рента, а остальное платит секшн 8.На практике, представители разных социальных групп, проявляющие асоциальное (в трактовании общества) поведение, но, возможно, очень социализированные с точки зрения психологии, стали получать это самое социальное жилье.В результате, эти комплексы стали превращаться в гетто.Полюбопытствуйте историей Прюит-Иггоу.Что касается рынка частной аренды.Это дико мило заботиться о сирых и обездоленных, только это приводит к тому, что арендодателям не выгодно ни инвестировать в арендный бизнес ни поддерживать арендные квартиры на приемлемом уровне. В результате это приводит к дефициту жилья, а то что есть превращается (самими арендаторами) в гадюшник.Вы себе представить не можете какой ужас сдается в НЙ в нижней ценовой категории. И это еще и очень сложно выцепить, а приемлемое что-то найти в нижнем ценовом сегменте = просто дикая удача. И если такое случается, то люди стараются из этого уже не выезжать десятилетиями.В Европе-же, на это накладывается нашествие мусульман и африканцев, которые засев в соцжилье и получив полный набор госбенефитов, очень некисло курят дурь, принимают тяжелые наркотики, совершают разного рода преступления, включая сексуальные, социализируются, одним словом. Работать, естественно, не входит в круг их интересов да и это сродни тому, что стрелять себе в ногу. Пойдешь работать - снимут социал, в тч соцжилье.Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.И именно создание тепличных условий плодит таковых. Не берусь говорить о США. не в курсе.

Но, например, в Мюнхене. Знакомые выехали уже 30 лет назад. Сняли квартиру в доме, построенном ещё к Мюнхенской олимпиаде для спортсменов (после олимпиады квартиры распродали частным владельцам).. И там и живут до сих пор. Говорят, что если бы снимали такую квартиру сегодня, заплатили бы примерно втрое дороже. Не берусь говорить о США. не в курсе.Но, например, в Мюнхене. Знакомые выехали уже 30 лет назад. Сняли квартиру в доме, построенном ещё к Мюнхенской олимпиаде для спортсменов (после олимпиады квартиры распродали частным владельцам).. И там и живут до сих пор. Говорят, что если бы снимали такую квартиру сегодня, заплатили бы примерно втрое дороже. ЛАД 2 Повідомлень: 35065 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:14 Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.

Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.

В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? Hotab Повідомлень: 15602 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 622623624625 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4683

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34