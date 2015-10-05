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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 06:57

Сибарит
Именно поэтому я бы предпочел нечто тихоходное. Да оно ещё и дешевле.



Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 07:58

Ну і підліткам дав чергове завдання:вкрасти щось, чи випроси

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:05

  Hotab написав:Зображення

Ця картинка - це якраз про тебе 100%! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:14

Давай вже 1000%

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  Hotab написав:Зображення

Ця картинка - це якраз про тебе 100%! :mrgreen:

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:46

  Hotab написав:Сибарит
Именно поэтому я бы предпочел нечто тихоходное. Да оно ещё и дешевле.



Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.

ЗПУ тоже, вроде, работают не по РЛС.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:50

ЛАД

ЗПУ


Уточніть, це що?
Hotab
 
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  #<1 ... 623624625626
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