Именно поэтому я бы предпочел нечто тихоходное. Да оно ещё и дешевле.
Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 06:57
Сибарит
Це поза сумнівом. Але поки нема (я про літаки). У вертольотів дуже обмежений функціонал через відсутність РЛС. Вночі по суті без шансів.
Додано: Суб 05 лип, 2025 07:58
Ну і підліткам дав чергове завдання:вкрасти щось, чи випроси
Додано: Суб 05 лип, 2025 10:14
Давай вже 1000%
Додано: Суб 05 лип, 2025 10:46
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