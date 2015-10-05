Дрон оснащен четырьмя наборами вращающихся лопастей и способен перевозить до 50 кг удобрений, семян или кормов для разбрасывания или опрыскивания. Он является результатом нескольких лет кропотливых исследований компании Amery, часто использующей неожиданные уголки социальных сетей, посвященных сельскохозяйственным технологиям.

........Компания инвестировала 80 000 фунтов стерлингов в беспилотники Agras T50, произведенные китайской компанией DJI и предназначенные для использования в сельском хозяйстве.



Распределение калия или фосфата с помощью дронов, а не вручную, будет «в два-три раза быстрее, чем ходить», говорит Эмери. Это означает, что его можно будет применять более целенаправленно, уменьшая количество удобрения, необходимого для урожая, которое в итоге оказывается в 25 млн мешков салата, которые он продает каждый год через крупнейшие супермаркеты Великобритании.

........«Речь идет об удержании персонала, снятии невыгодной части работы», — добавляет он. «Мы будем платить операторам больше. С большей оплатой сотрудники, скорее всего, останутся».



Хотя такие дроны уже используются на фермах в Северной и Южной Америке, как подробно описано в социальных сетях, в Великобритании они остаются новинкой. Дроны компании Watercress в настоящее время не используются, поскольку бизнес ожидает разрешений, требуемых авиационным надзорным органом, Управлением гражданской авиации.



Однако Эмери надеется, что вскоре они будут оснащены бункерами и будут пролетать над грядками кресс-салата на 20 гектарах земли производителя, разбросанных по 12 фермам в Хэмпшире и Дорсете. Маршрут для каждого поля можно запрограммировать заранее, а 20-летний сотрудник Джордж Мэтьюз прошел обучение и получил лицензию на управление дронами.

........Фермер также испытывает многоспектральные камеры, которые способны захватывать изображения в различных спектральных диапазонах — или диапазонах длин волн — далеко за пределами того, что может видеть человеческий глаз. Изображения могут создавать «тепловую карту» полей, которые анализируются ИИ для оценки местоположения любых проблем с урожаем.