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#<1 ... 626627628629 Додано: Нед 06 лип, 2025 06:37 Wirująświatła написав: Banderlog ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.



Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .



А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).



Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.



В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).



Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.



И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн особо общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого кроме себя и своих потребностей).



Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.



Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без. Отсутствие знаний о товаре и в целом узкий круг интересов.



У базарной бабы нет интереса к людям которые стримят за тысячи километров, при этом потребность в общении остается и трещать про какую то куету они могут часами. Чувствуешь разницу? С таким интересом к людям как у меня говорить про эмоциональные дефициты - признак полного непонимания обсуждаемого предмета.



Тебе удобно искать в моём носу козявку, и хотаб резко одобряет, но лучше займись саморазвитием. Тупость не лучшее украшение для мужика. Здесь в основном люди с высоким IQ и тупость некоторых контрастирует на общем фоне.



Про связь эмоциональных дефицитов и фобий ты прочитал? ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн особо общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого кроме себя и своих потребностей).Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без. Отсутствие знаний о товаре и в целом узкий круг интересов.У базарной бабы нет интереса к людям которые стримят за тысячи километров, при этом потребность в общении остается и трещать про какую то куету они могут часами. Чувствуешь разницу? С таким интересом к людям как у меня говорить про эмоциональные дефициты - признакобсуждаемого предмета.Тебе удобно искать в моём носу козявку, и хотаб резко одобряет, но лучше займись саморазвитием. Тупость не лучшее украшение для мужика. Здесь в основном люди с высоким IQ и тупость некоторых контрастирует на общем фоне.Про связь эмоциональных дефицитов и фобий ты прочитал? viewtopic.php?p=5870366#p5870366

це все добре, но як тоді пояснити бажання дивитись стріми? Навіть підглядати за сплячими? )

ти кажеш що дивитись стріми це спілкування. Хочеш сказати що більшість спілкується коли дивиться їх?)

Тепер наступне питання. Стріми це сімейний перегляд? ) чи мож з друзями під пиво? Ні.

Ти сидиш один, коли дивишся на чуже життя.

Про связь між фобіями і емоційним дефіцитом в дитинстві прочитав.

Дурниці. Не бачу границі між фобією і страхом, що має підстави.

Ти не відповів на питання, страх сісти за руль після серйозної аварії це від емоційного дефіциту? А тривожність коли попадаєш надовго в тил вслухаєшся в звуки і не чуєш обстрілів це фобія?

Ви взялись всі проблеми витягувати з дитинства ніби людина в дорослому віці не може психічно мінятись.

Людину в будьякому віці можно навчити боятись

Щодо опасностєй онлайн дружби і відносин то дурниці. І заводив. І зараз в мене звязок з тилом виключно онлайн.

Да, багато відпало, но і є такі що зостались.

А тепер повернемось до тебе.

Ти спілкуєшся з своїми батьками? З дітьми? Жінка спить коло тебе? Тільки не треба мене обманювати.

не можливо обнімашкати жінку і строчити на форумі звіти про переглянуті стріми. це все добре, но як тоді пояснити бажання дивитись стріми? Навіть підглядати за сплячими? )ти кажеш що дивитись стріми це спілкування. Хочеш сказати що більшість спілкується коли дивиться їх?)Тепер наступне питання. Стріми це сімейний перегляд? ) чи мож з друзями під пиво? Ні.Ти сидиш один, коли дивишся на чуже життя.Про связь між фобіями і емоційним дефіцитом в дитинстві прочитав.Дурниці. Не бачу границі між фобією і страхом, що має підстави.Ти не відповів на питання, страх сісти за руль після серйозної аварії це від емоційного дефіциту? А тривожність коли попадаєш надовго в тил вслухаєшся в звуки і не чуєш обстрілів це фобія?Ви взялись всі проблеми витягувати з дитинства ніби людина в дорослому віці не може психічно мінятись.Людину в будьякому віці можно навчити боятисьЩодо опасностєй онлайн дружби і відносин то дурниці. І заводив. І зараз в мене звязок з тилом виключно онлайн.Да, багато відпало, но і є такі що зостались.А тепер повернемось до тебе.Ти спілкуєшся з своїми батьками? З дітьми? Жінка спить коло тебе? Тільки не треба мене обманювати.не можливо обнімашкати жінку і строчити на форумі звіти про переглянуті стріми. Banderlog

Повідомлень: 3107 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лип, 2025 15:41 с 2й минуты

Wirująświatła

Повідомлень: 30498 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лип, 2025 16:13





некогда чаты читать, гора непрочитанных книг на ноуте. вот сейчас читаю "Эмоциональное развитие подростков" 2011г



История эмоционального развития человека и особенности его эмоциональных реакций в критических ситуациях ранее других стали предметом экспериментального изучения в работах К. Левина. Так, в одном из его экспериментов испытуемый должен был достать предмет с расстояния, с которого практически сделать это было невозможно, то есть задача не имела решения и была критической для испытуемого. В других экспериментах испытуемых приглашали якобы для «исследования памяти», а затем неожиданно изменяли инструкцию и предлагали либо потанцевать, либо пообедать.





Эмоциональные реакции испытуемых в этих незапланированных ситуациях поляризовались и приобретали структурную определенность: – одни сохраняли спокойное настроение; если ситуация требовала решить задачу – фантазировали; если предлагали повеселиться, то вели себя жизнерадостно; – другие демонстрировали аффекты, раздражались, говорили гневные слова, стеснялись, вели себя скованно и неуклюже.



Эти эксперименты позволили К. Левину сделать вывод, что все испытуемые по способности к эмоциональной регуляции поляризуются на два типа их функционирования.



Одни способны оказаться эмоционально автономными от негативных сторон среды, «встать над полем» в решении критической задачи. Другие оказываются зависимыми от негативных воздействий среды, испытывают «власть поля», страдают и переживают отрицательные эмоции. Первый тип поведения, по Левину – опосредствованный, определяется личностными ресурсами и основан на создании, апробации и использовании новых средств – смыслов и творческих моделей поведения.





Именно в условиях опосредствованного поведения восстанавливаются, сохраняются и возникают новые положительные эмоции. Второй тип поведения – «полевой» (ситуативный), определяется внешними, средовыми воздействиями, неожиданность которых и несовпадение с ожиданиями вызывают у испытуемых этой группы лишь мотивационный вакуум и отрицательно окрашенные переживания1 . Образ среды и реальная действительность довольно часто не совпадают. Полнота и точность представлений о реальном мире в образах, интерпретациях, прогнозах изменений возникают в результате особой ориентировочно-исследо-вательской деятельности. Исследованиями школы Д. Я. Гальперина показано, что различные типы ориентировочно-исследовательской активности влияют и определяют своеобразие психических систем2 . Переживание как единство интеллектуального мира и эмоционального отношения к реальной действительности объясняет Ф. Е. Василюк.





Он выделил четыре типа доминантных переживаний личности: гедонистическое, реалистическое, ценностное, творческое. Гедонистическое переживание сохраняется на основе того, что человек отрицает наличие критической ситуации по типу «страшного ничего не случилось» и тем самым поддерживает иллюзию благополучия.





Такой тип отношения к жизни интерпретируется как защитное поведение наивного субъекта. Такая доминанта приводит к регрессивному развитию человека: поддерживается стремление к удовольствиям без учета условий среды и своего места в ней. Реалистическое переживание основано на способности





человека адаптироваться к враждебной среде, к тому, что произошло, а чтобы такая адаптация и приспособление к насилию состоялись, человеку приходится «забыть» прошлую историю жизни, отказаться от ее прошлых замыслов.





Ценностное переживание отражает повреждающий смысл среды и помогает осмыслить мир в более широком плане; жизненная мудрость позволяет сохранить верность ценности вопреки безнадежным условиям среды. Такая доминанта рассматривается как нравственная, но в то же время несущая в себе созерцательное отношение к среде



Творческое переживание – это деятельностный выход из критической ситуации и преодоление повреждающего воздействия среды.





Проблема переживания кризисных ситуаций актуальна для любого возраста, однако в подростковом периоде жизни существует особый дефицит опыта и информации, когда частичное знание мгновенно обобщается и принимается за истину.



Ситуация как критическая в этом возрасте может восприниматься и интерпретироваться по поводу любых изменений среды и гиперболизироваться как «полный неуспех для себя», усиливая комплекс неполноценности. Преодоление критических ситуаций сопряжено с психологической перестройкой личности, переориентацией ее внутренней позиции, в результате чего возникает динамический стереотип.





Если динамический стереотип хорошо зафиксировался, то далее он представляет собой устойчивую систему эмоциональной организации личности.





Системная организация эмоциональной сферы личности подростков изучалась в целом ряде работ психологов. В основном исследовалось смещение эмоционального развития подростков в сторону депрессивно окрашенного мировосприятия, что нашло свое отражение в таких терминах, описывающих опыт эмоционального научения и привычный стиль эмоционального реагирования, как «психология неудачника», «невротическое развитие личности», «конфликтная личность» (Р.Бернс, У. Глассер, В. Е. Каган, А. М. Прихожан).





«Неудачники» существуют, и они сами об этом знают. У. Глассер считает, что число школьных неудачников становится год от года все больше и больше. Причем переживание неудачливости встречается на всех уровнях и во всех ситуациях, словно судьба не приготовила этим людям никаких подарков (Р. Бернс). Они знают, что в обществе, где многим везет, им не повезет никогда.



Основной причиной пессимистического мировоззрения У. Глассер называет те неудачи, которые человек пережил в школьные годы: «...было бы в школе все в порядке, а остальные трудности преодолимы»





По мнению А. М. Прихожан, подросток с «психологией неудачника» редко и мало встречается с успехом. Успех от него прячется: у такого школьника все валится из рук и ничего толком не получается.



У него все выходит хуже, чем у других, словно вечно ему «дорогу перебегают черные кошки».



Он убежден, что его не любит учитель, и действительно делает все, чтобы своим поведением вызвать его антипатию к себе. Он усматривает подвох в дружелюбном поведении учителя: если учитель улыбается, то подросток это интерпретирует как издевательство над ним; если учитель пытается вовлечь его в общую дискуссию – то хочет сделать посмешищем перед всем классом.





Самые искренние попытки учителя установить контакт с подростком, внутренний мир которого устроен по принципу «Я-неудачник», часто не достигают педагогического эффекта.





Тревожность подростков может иметь скрытый характер, и порой такие ученики являются очень «удобными» для учителя. Они стремятся добиться любви учителя тем, что охотно выполняют все его требования, проявляют чрезмерное внимание к нему, озабочены тем, чтобы заинтересовать собой взрослых и приобрести их симпатию, всегда находится в согласии с большинством.





Такой тип поведения не беспокоит учителей и взрослых. Между тем тревожность и эмоциональная зависимость от других не исчезают бесследно; эмоциональный дискомфорт и опыт эмоциональной зависимости закрепляются в тревожно-внушаемом, то есть кризисном, варианте личностного развития.



Тревожность проявляется также в повышенной заботе о том, как сохранить благополучное о себе впечатление; тревожный человек чаще чувствует себя «жертвой» несправедливого к нему отношения.





Эти переживания могут вызывать реакцию мести и развитие в дальнейшем мстительности как черты характера.





В соответствии с теорией мести как способе сохранения своего достоинства в глазах других, Обучи и Камбара провели следующий эксперимент. Испытуемые «учитель – ученики» получали слабые разряды электрического тока. Кроме того, они получали сигнал обратной связи, показывающий, что «учительница» намерена выбрать разряд очень высокого напряжения. Затем происходила смена позиций, однако предварительно испытуемым сообщалась правильная информация о том, что реальная мощность разрядов была слабой.





При этом одной половине испытуемых сообщалось также, что и учительница тоже знала правильную информацию о слабых разрядах.





Как и предполагалось, те испытуемые, кто считал себя жертвой несправедливого к себе отношения со стороны учителя, стремились причинить ему больший вред и выбирали разряд большей мощности. Месть кажется справедливой, когда жертва имеет негативное представление о намерениях и мотивах поведения другого. Когда человек чувствует себя жертвой, рост эмоциональной напряженности, скрытый гнев, возмущение, агрессия являются наиболее частыми проявлениями этого системообразующего эмоциональную сферу переживания.



залить вам на хостинг эту книгу? 208 страниц. кто не верит что мой тг разрывается, например в одном чате 111тыс непрочитанных сообщений. и таких чатов несколько и плюс отдельные личности иногда пишут.некогда чаты читать, гора непрочитанных книг на ноуте. вот сейчас читаю "Эмоциональное развитие подростков" 2011гзалить вам на хостинг эту книгу? 208 страниц. Wirująświatła

Повідомлень: 30498 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лип, 2025 16:58 Wirująświatła



залить вам на хостинг эту книгу?









Якось на площі Нахімова в Севастополі (в 1999 чи 2000 наче) був безкоштовний концерт.

В програмі було багато, але з відомих Алсу, ВВ.



ВВ були в фаворі. Але спочатку співала Алсу. Після чергової пісні вона спитала голосно в мікрофон «Ну что, хотите еще одну песню?»

Глядачі дружно кричали «Пашла на*уй, ВВ давай!»

Алсу «Ну хорошо, если вы просите, я еще одну спою». Якось на площі Нахімова в Севастополі (в 1999 чи 2000 наче) був безкоштовний концерт.В програмі було багато, але з відомих Алсу, ВВ.ВВ були в фаворі. Але спочатку співала Алсу. Після чергової пісні вона спитала голосно в мікрофон «Ну что, хотите еще одну песню?»Глядачі дружно кричали «Пашла на*уй, ВВ давай!»Алсу «Ну хорошо, если вы просите, я еще одну спою». Hotab Повідомлень: 15638 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 лип, 2025 17:03 Wirująświatła написав: кто не верит что мой тг разрывается, например в одном чате 111тыс непрочитанных сообщений. и таких чатов несколько и плюс отдельные личности иногда пишут. кто не верит что мой тг разрывается, например в одном чате 111тыс непрочитанных сообщений. и таких чатов несколько и плюс отдельные личности иногда пишут.

Схоже це бажаючі начистить тобі мордулиця. Схоже це бажаючі начистить тобі мордулиця. Water Повідомлень: 3173 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 626627628629 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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