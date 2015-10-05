Hotab написав:Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи.
ничего не имею против ЛГБТ но у них есть свои сайты, где они активно интересуются друг другом. Попробуй поискать себя там. Здесь ветка не об этом. Сибарит тебе вежливо намекнул, что твоё внимание ко мне слишком навязчивое, но ты как-то плохо понимаешь намёки. Мне то без разницы, могу добавить тебя в чс и читать 1 сообщение из 10, но зачем другим это читать ты подумал?
кстати к кейсу о купе, представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. Допустим оппонент физически сильнее вас и навалять не вариант. Уже были бы рады закончить, но вам заявляют (цитата) "Я тобою цікавлюсь . Терпи" (с 10:35 до 02:59 на секунду).
Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?
психолог Віталік: - ти нє інтєрєсуєшься другими людьми, ти асоціальний - Віталія, я цікавлюсь тобою! Психолог віталік (перелякано ховаючи свій тухєс, вставляючи туди пробку з хвостом): «ах ти 3.14-дар!» 😅
Чи то психологія наука така молода, чи то наш псіхо-стрімер трохи далекий від неї 😅 Чи може то він так грається .
Hotab написав:Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи.
ничего не имею против ЛГБТ представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. Допустим оппонент физически сильнее вас и навалять не вариант. Уже были бы рады закончить, но вам заявляют (цитата) "Я тобою цікавлюсь . Терпи" (с 10:35 до 02:59 на секунду).
Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?
та які тут дєйствія як шо прощє отдадись ніж обяснити чому ні . Так ж пан псіхолог? Люди з розвинутим eq ще в дитинстві перестали бути гомофобами?
бахвалиться своими фобиями примерно как бахвалиться инвалидностью или умственной отсталостью. И тут бандерлог снова отличился. Это какая твоя фобия по счёту? по итогу окажется что ты вообще людей боишься, всех, даже собственную тёщу. мальчик маугли. кстати хотаб периодически и к тебе клеится, судя по отсутствию возражений ты не возражаешь) за медальку его отблагодарил? хотаба не боишься?