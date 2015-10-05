Только если с майонезом
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Додано: Пон 07 лип, 2025 20:49
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 07 лип, 2025 21:15
Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость.
Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю".
И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости.
Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос.
Ничего интересного в нём нет.
О-о-очень старый анекдот по поводу.
Раскопали советские археологи какую-то гробницу. Нашли там мумию. Пытались установить дату захоронения. И так, и этак, не получается. Тут мимо проходили работники НКВД. Видят, археологи расстроены.
- В чём проблема, ребята?
- Да вот, не можем определить дату захоронения.
- Давайте, мы попробуем.
Археологам терять нечего.
- Попробуйте.
Проходит час, два, три... Через 5 часов выходят нквдисты, вытирают пот со лба:
- 734 год до нашей эры.
Поражённые археологи:
- Как вам удалось!? Как вы узнали!?
- Сам признался.
Надеюсь, объяснять, что такое НКВД, никому не надо.
P.s. Фото вечері в студію можете выставить для возбуждения аппетита у остальных. У меня даже от описания слюнки потекли.
А граммы и сальце будут?
Додано: Пон 07 лип, 2025 21:24
Re: Психологія та саморозвиток
А я себе процесс представил:
Не надо возбуждать аппетит на ночь глядя
Додано: Пон 07 лип, 2025 21:29
Отличные кулинары!
Надеюсь, Успіх не такой, а то останемся без картинки.
Я так понял, что вы ложитесь... не рано.
Так что можно.
Додано: Пон 07 лип, 2025 21:58
Успіх, где фото?
А то я сейчас буду готовить ужин себе, так что ещё немного и фото потеряет актуальность.
Додано: Пон 07 лип, 2025 22:18
Re: Психологія смаку!))
Ні, салат заправив олією))
Ні, пошкодую вас усіх))
А то зараз збудиться апетит у вас і почнете до півночі поливати хліб майонезом 😁
п.с.
А який запах молодої картопельки з маслом, подрібненим часничком і кропчиком - ммммммммммм... мням-мням))
А салатик з капусточки + помідорчик + огірочок + редисочка + цибулька + кропчик + сіль і + олійка... мммммммми... мням-мням))
Ще і свинні відбивні(вчорашні) є в холодильнику 😁
А грами?
Та і грами є.
Ну не портити ж таку вечерю?😁
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