Успіх написав:
Хоча, в сусідньому будинку у вікні вечером/вночі моя дружина вже щось тричі бачила пару, яка "рухалась"😅😁
Напевно, такі люди, спеціально не зашторюють штори на вікнах... або просто - в пориві страсті - забувають))
Може ще не звикли що в новобудовах де 1к відчувається як 3к забудова трошки щільніша за середньовічноєвропейську але без стічних канав під балконами з вертикальною каналізацією самопадом. Але ж це Львів, там в "австрійках" вхід через сусідський балкон транзитом через спільний сральник.
Не пробували поради давати для покращення соціалізації та комунікативних навиків?