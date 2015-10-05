|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 09:16
fler написав: Ой+ написав:
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
Я особисто за те, щоби робити різні речі в сенситивні періоди. Навіть те, що біла раса масово обзаводиться дітьми, а частіше однією дитиною, в +40 не є добре з мого погляду. Але конкретний випадок ще щось як підкорення Евересту, точно всі на таке не підуть, а тут якби добровільно тестуються межі людських можливостей.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7024
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1114 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:11
Сибарит написав: ЛАД написав:
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
Например, повозка Тесла.
То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.
Что несуразного в "повозке Тесла"? Разве что необычный/непривычный дизайн, если вы говорите о Cybertruck. Но дизайн это мелочи и менялся у авто неоднократно.
Тогда уж лучше мини-юбка, а позже брюки у женщин.
Проблема не в том, что вы воспользовались термином Виталия. Проблема в том, что вы этот термин - "удобный ребёнок" - понимаете явно иначе, но не объясняете как. Поэтому на вас переносится понимание Виталия.
И "удобство" всё же не равно "приемлемости".
Удобно ездить на Мерсе, а не на раздолбанных Жигулях. Но если вам надо ездить, а Мерса нет, то вполне приемлемы и Жигули.
Люди не ангелы, у любого есть недостатки, но какие-то для вас приемлемы (хотя, возможно, не особо удобны, например, избыточная обидчивость ил зазнайство) и вы с ними миритесь и продолжаете общаться с человеком, несмотря на некоторое неудобство.
Удобно для человека целыми днями валяться на диване. Но это не приемлемо, если человек не хочет превратиться в развалину.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35294
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5345 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:33
fler написав: Ой+ написав:
В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.
А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.
Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.
Будете народжувать чи скажете- тапішовти?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3208
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:52
Сибарит написав:
ЗЫ прошу прощения за дробление сообщений. Я с телефона просто не в состоянии ни оформить корректно цитаты, ни достаточно полно запомнить сообщение, на которое отвечаю.
За это как раз не стоит извиняться, ничего страшного. Проблема в том, что вы не уточняете понятие. В результате похоже что мы говорим одно и то же, просто по-разному понимаем терминологию.
ЛАД написав:
И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.
Для решения СОБСТВЕННЫХ задач, которые не противоречат устоям общества. Альтруизм нынче не в моде.
А вот это как раз не очень важно.
Какая разница для общества, сделает человек что-то полезное из альтруизма или потому, что, принеся пользу обществу, он получит выгоду и для себя лично (неважно, материальную или моральную)?
А вот для выхода за пределы устоев, без которого нет прогресса, нужен бунтарский дух, который несёт в себе элементы асоциальности.
Тут наши с Виталием взгляды расходятся. Я считаю социализированными удобных людей, которые способны общаться с такими же удобными. Бродяжничество по сути своей асоциально, как и многие другие формы подросткового протеста. Но определенную степень асоциальности, без крайностей, Я считаю необходимой, чтобы человек оставался личностью.
И да, попрошайничество воспитывает не сильную личность, а иждивенческую позицию.
Тот же самый вопрос, что вы понимаете под асоциальностью?
Способность человека не соглашаться с общепринятыми мнениями и отстаивать свои взгляды? Согласен, такие люди необходимы в обществе. Но для этого есть, на мой взгляд, более точное понятие - нонконформизм. А то, что любой человек должен оставаться личностью, кто ж спорит.
Вики даёт такое определение:
Асоциальность (социальное безразличие) — отсутствие сильной мотивации к социальному взаимодействию и/или присутствие одной мотивации для одиночной деятельности.
По-моему, это не то, о чём вы говорите.
Ну и удобство - социализация...
Добавлю к предыдущему посту. Удобно общаться с человеком, который с вами во всём
соглашается. Но... надоедает и во многих случаях бесполезно.
Начальнику "удобно" окружить себя "социализированными"(="удобными", по вашим словам) подчинёнными, которые будут смотреть ему в рот. Но обычно это плохо кончается. И для организации, и для самого начальника.
Так что мне всё же кажется более подходящим "приемлемость", а не "удобство".
Грубый пример.
Вы, допустим, верный муж. По убеждениям, а не вынужденно. Вам неприятно, что ваш друг бабник. Для вас это создаёт некоторый дискомфорт, "не удобно". Но для вашей с ним дружбы это может быть более-менее приемлемо. В конце концов это его проблемы, которые не мешают вам жить и дружить с ним. Естественно, ограничение - он не пристаёт к вашей жене.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35294
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5345 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:05
Water написав: fler написав:
[
........
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.
А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.
Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.
Будете народжувать чи скажете- тапішовти?
Вы сильно упрощаете.
Тут вопрос не только и, возможно, не столько в деньгах.
Вопрос уже в роли женщины. Если "скільки вийде народить- стільки хай й буде" и рожать каждый год, женщина должна стать домохозяйкой, т.е. играть ту роль, которую она играла и 100, и 200, и 1000 лет назад. Но ей, возможно, хочется быть артисткой, учёным, инженером, музыкантом, ...
Кроме того, беременность и роды серьёзная нагрузка на организм. Через 5-10-15 родов (у кого как) вы будете цветущим мужчиной в расцвете сил, а женщина...
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35294
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5345 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:08
Сибарит написав: ЛАД написав:
Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?
Он давно окреп.
Игры в толерастию давно вылились в дискриминацию всех, кто не подвергался дискриминации ранее.
То, что этот случай попал в прессу и стал широко обсуждаться, а также получил некоторую, хоть и не убедительную, реакцию на высоком уровне, даёт слабую надежду, что пик маразма в этом вопросе уже достигнут.
Благодаря бунтарству ребенка.
Самое интересное, что у ребёнка даже не было мысли о бунте.
Она высказывала вполне естественные взгляды и не стремилась ущемить или "поставить на место" кого-то другого.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35294
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5345 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:08
Water написав: fler написав:
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
Якщо є можливість та бажання- хай народжують.
Ключове - це можливість, насамперед, виростити дітей достойними людьми, а не "як прийдеться", "держава допоможе" чи "брати-сестри піклуватимуться".
Water написав:
Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.
Будете народжувать чи скажете- тапішовти?
Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей. Навряд чи більше, тому що виростити дитину - це не лише про достатню кількість грошей, але здебільшого про достатню кількість уваги, що тісно корелює з кількістю часу, який треба приділяти кожній дитині. Також треба знаходити час для себе (щоб залишатися "у формі") та для чоловіка.
Water, жінка вашої мрії скількох вже народила?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5785
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:09
ЛАД написав: Water написав: fler написав:
[
........
Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.
А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.
Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.
Будете народжувать чи скажете- тапішовти?
Вы сильно упрощаете.
Тут вопрос не только и, возможно, не столько в деньгах.
Вопрос уже в роли женщины. Если "скільки вийде народить- стільки хай й буде" и рожать каждый год, женщина должна стать домохозяйкой, т.е. играть ту роль, которую она играла и 100, и 200, и 1000 лет назад. Но ей, возможно, хочется быть артисткой, учёным, инженером, музыкантом, ...
Кроме того, беременность и роды серьёзная нагрузка на организм. Через 5-10-15 родов (у кого как) вы будете цветущим мужчиной в расцвете сил, а женщина...
Так ніхто не каже йшо зі шкодою для здоров`я, все під наглядом та з дозволу лікарів. Там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей, скільки зможуть.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3208
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:11
fler написав:
Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей.
Дякую за відвертість.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3208
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:25
Water написав:
..........
Так ніхто не каже йшо зі шкодою для здоров`я, все під наглядом та з дозволу лікарів. Там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей, скільки зможуть.
"під наглядом та з дозволу лікарів" не спасает.
Спортсмены высшего уровня ставят рекорды тоже "під наглядом та з дозволу лікарів". Но здоровья это не прибавляет. Экстремальные нагрузки сказываются.
А большое количество родов это экстремальные нагрузки. Хотя, возможно, состояние здоровья позволяет рожать и дальше.
И да, вы правы - "там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей". Обычно одного-двух. Что поделать, мир изменился. Меняется и роль женщины. Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.
И, кстати, уменьшение количества родов, возможно, вполне прогрессивная тенденция. Людей на Земле уже
многовато. А колонизации планет пока не предвидится. В реале, а не в фантастических романах.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35294
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5345 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4911
|
|