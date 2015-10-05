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#<1 ... 653654655656 Додано: Суб 19 лип, 2025 17:29 ЛАД написав: Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило? Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?

1. Я згоден шо потрібно народжувать більше, заради того, шоб ми тупо не вимерли.

2. Я не згоден з тим, шо народжувать потрібно виключно до якогось віку, приклади я вам навів.

3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? Я якось працював з чоловіком, який у Африці працював техніком на аеродромі, з його слів- чим більше дітей у африканській сім`ї, тим їм більше допомагають різні організації при ООН. Тупо шоби батьки жили нормально, вони багато народжують, піти кудись працювать без школи, або зі школою, але без будь-якої освіти нема де. Або казав вирощують гречку і тупо її вручну збирають, без будь-якої техніки за оплату 1 долар на день. Або в різних кар`єрах видобуток за допомогою долота та молотка, звісно великий травматизм, вижив, але далі не зміг працювать- ти нікому не потрібен, спасає тільки багато дітей.

4. Стосовно німкені згоден шо це виключення, але не згоден шо ці діти не отримають все необхідне.

5. Ще воно якось кидається у очі, коли шефи їдуть на роботу звичайним вєліком, або у потязі, або метро... Без персональних водіїв, майбахів, при всьому цьому вони можуть собі дозволити хоч з десяток цих водіїв. В нас це шо за комедія? 1. Я згоден шо потрібно народжувать більше, заради того, шоб ми тупо не вимерли.2. Я не згоден з тим, шо народжувать потрібно виключно до якогось віку, приклади я вам навів.3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? Я якось працював з чоловіком, який у Африці працював техніком на аеродромі, з його слів- чим більше дітей у африканській сім`ї, тим їм більше допомагають різні організації при ООН. Тупо шоби батьки жили нормально, вони багато народжують, піти кудись працювать без школи, або зі школою, але без будь-якої освіти нема де. Або казав вирощують гречку і тупо її вручну збирають, без будь-якої техніки за оплату 1 долар на день. Або в різних кар`єрах видобуток за допомогою долота та молотка, звісно великий травматизм, вижив, але далі не зміг працювать- ти нікому не потрібен, спасає тільки багато дітей.4. Стосовно німкені згоден шо це виключення, але не згоден шо ці діти не отримають все необхідне.5. Ще воно якось кидається у очі, коли шефи їдуть на роботу звичайним вєліком, або у потязі, або метро... Без персональних водіїв, майбахів, при всьому цьому вони можуть собі дозволити хоч з десяток цих водіїв. В нас це шо за комедія? Water Повідомлень: 3212 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 18:01 Water написав: ЛАД написав: Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило? Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?

1. Я згоден шо потрібно народжувать більше, заради того, шоб ми тупо не вимерли. 1. Я згоден шо потрібно народжувать більше, заради того, шоб ми тупо не вимерли. А точно надо?

Я не мизантроп, но, похоже, человечество чересчур расплодилось.



2. Я не згоден з тим, шо народжувать потрібно виключно до якогось віку, приклади я вам навів. То, что сегодня рожают позже, чем раньше, общеизвестный факт. Примеры вы приводили, если я правильно понял, большого количества детей. В каком возрасте, конечно, решает сама женщина, но всё же лучше это делать не слишком поздно - с возрастом растут риски как для женщины, так и для ребёнка.



3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? Я якось працював з чоловіком, який у Африці працював техніком на аеродромі, з його слів- чим більше дітей у африканській сім`ї, тим їм більше допомагають різні організації при ООН. Тупо шоби батьки жили нормально, вони багато народжують, піти кудись працювать без школи, або зі школою, але без будь-якої освіти нема де. Або казав вирощують гречку і тупо її вручну збирають, без будь-якої техніки за оплату 1 долар на день. Або в різних кар`єрах видобуток за допомогою долота та молотка, звісно великий травматизм, вижив, але далі не зміг працювать- ти нікому не потрібен, спасає тільки багато дітей. Мне кажется, это не основная причина. Раньше рожали много во всех странах. Именно для того, что дети потом кормили.

+ была высокая детская смертность. Благодаря успехам здравоохранения детская смертность резко упала. При этом в "цивилизованных" странах резко выросла стоимость и сроки "выращивания" детей. В результате упала и рождаемость. Постепенно то же происходит и во всём мире. В бедных странах процесс начался позже, вот они и отстают. Взгляды общества на семью меняются относительно медленно. Ещё поколения 3-4 назад и у нас были не редкость большие семьи.



4. Стосовно німкені згоден шо це виключення, але не згоден шо ці діти не отримають все необхідне. Не могу ни поддержать, ни возражать.

Не знаю о ней ничего. Если вы хотите сказать, что всё обеспечит государство, то всё-таки пока родители обеспечивают больше и лучше.



5. Ще воно якось кидається у очі, коли шефи їдуть на роботу звичайним вєліком, або у потязі, або метро... Без персональних водіїв, майбахів, при всьому цьому вони можуть собі дозволити хоч з десяток цих водіїв. В нас це шо за комедія? Они к этому шли не один год/десятилетие.

Со временем придём и мы. В частности, это связано и с ростом богатства всего общества, а не отдельных представителей. А точно надо?Я не мизантроп, но, похоже, человечество чересчур расплодилось.То, что сегодня рожают позже, чем раньше, общеизвестный факт. Примеры вы приводили, если я правильно понял, большого количества детей. В каком возрасте, конечно, решает сама женщина, но всё же лучше это делать не слишком поздно - с возрастом растут риски как для женщины, так и для ребёнка.Мне кажется, это не основная причина. Раньше рожали много во всех странах. Именно для того, что дети потом кормили.+ была высокая детская смертность. Благодаря успехам здравоохранения детская смертность резко упала. При этом в "цивилизованных" странах резко выросла стоимость и сроки "выращивания" детей. В результате упала и рождаемость. Постепенно то же происходит и во всём мире. В бедных странах процесс начался позже, вот они и отстают. Взгляды общества на семью меняются относительно медленно. Ещё поколения 3-4 назад и у нас были не редкость большие семьи.Не могу ни поддержать, ни возражать.Не знаю о ней ничего. Если вы хотите сказать, что всё обеспечит государство, то всё-таки пока родители обеспечивают больше и лучше.Они к этому шли не один год/десятилетие.Со временем придём и мы. В частности, это связано и с ростом богатства всего общества, а не отдельных представителей. ЛАД 2 Повідомлень: 35329 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 18:10 Water написав: ЛАД написав: Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило? Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?

3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? 3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? перед тим як писати десертацію подумайте якщо дітей багато то подушевний дохід різко падає, для чистоти експерименту потрібно рахувати тільки дохід на дорослого) перед тим як писати десертацію подумайте якщо дітей багато то подушевний дохід різко падає, для чистоти експерименту потрібно рахувати тільки дохід на дорослого) Banderlog

Повідомлень: 3196 З нами з: 24.06.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 21:27 Сибарит написав: flyman написав: флер осуждає флер осуждає

Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁 Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁

для флер "не тими запліднена" для флер "не тими запліднена" flyman

Повідомлень: 40113 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2846 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 21:48 flyman написав: Сибарит написав: flyman написав: флер осуждає флер осуждає

Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁 Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁

для флер "не тими запліднена" для флер "не тими запліднена" О, господи!

Вы ещё и на это обращаете внимание!

А как же филиппинка? Буде не тією народжена?

Или вы с филиппинкой детей не планируете? О, господи!Вы ещё и на это обращаете внимание!А как же филиппинка? Буде не тією народжена?Или вы с филиппинкой детей не планируете? ЛАД 2 Повідомлень: 35329 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 21:59 ЛАД написав: Вы ещё и на это обращаете внимание!

А как же филиппинка? Буде не тією народжена?

Или вы с филиппинкой детей не планируете? Вы ещё и на это обращаете внимание!А как же филиппинка? Буде не тією народжена?Или вы с филиппинкой детей не планируете?

я не такий ідєйний як флер, так що не фантазуйте я не такий ідєйний як флер, так що не фантазуйте flyman

Повідомлень: 40113 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2846 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 653654655656 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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