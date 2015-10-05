RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:41

  Faceless написав:А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук

Та пісня пригадалася про "что сказали эти кандидаты в доктора?"
Висоцького. Не пам'ятаєте?
Але написав сурйозно, 😁😉 чим збив Вас з пантелику.
alibob
 
Повідомлень: 773
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 20:21

**«Мы, двое мужчин» (1962)** — это советская драма, снятая на киностудии им. Довженко режиссёром Юрием Лысенко. Фильм основан на рассказе Анатолия Кузнецова «Юрка — бесштанная команда», он же написал сценарий. В главной роли — молодой **Василий Шукшин** (Мишка Горлов).

### Сюжет
Колхозный шофёр Мишка Горлов — грубоватый, холостяк, скандалист и не самый приятный в общении человек. Однажды деревенская учительница просит его взять с собой в город её маленького сына-первоклассника Юрку, чтобы купить мальчику школьный костюм (мальчик — без отца, из бедной семьи).

Мишка сначала крайне неохотно соглашается — ему совсем не хочется таскать с собой ребёнка. Но в долгой поездке на грузовике (по украинской глубинке и в Киев) между взрослым грубым мужиком и маленьким серьёзным мальчиком постепенно возникает взаимопонимание. Они проходят разные житейские ситуации, сталкиваются с людьми, и шофёр под влиянием ребёнка меняет своё отношение не только к Юрке, но и к окружающим людям в целом. К финалу из вынужденных попутчиков они становятся настоящими друзьями.

Классическая для того времени «история очеловечивания» через встречу с ребёнком, но снятая довольно искренне и без излишнего слащавания.

### Критика и восприятие
- Фильм типичен для «оттепели» конца 1950-х — начала 1960-х: больше реализма, меньше обязательного оптимизма, внимание к простым людям и их внутренним изменениям.
- Шукшина почти все отмечают как огромное достоинство картины — он играет очень естественно, будто документально.
- С другой стороны, некоторые современные зрители и критики называют сюжет **заезженным** и предсказуемым: «грубый мужик → встреча с ребёнком → исправление». Мотив «вдруг подобрел после общения с безотцовщиной» действительно был очень распространён в советском кино тех лет.
- Название «Мы, двое мужчин» иногда вызывает иронию у зрителей — многие пишут, что «настоящий мужчина» в паре как раз маленький Юрка, а взрослый Мишка скорее ведёт себя по-детски.
- Фильм имел интересную судьбу: после эмиграции Анатолия Кузнецова в 1969 году (он остался в Лондоне) картину надолго «положили на полку», почти перестали показывать. Поэтому она остаётся довольно редкой и малоизвестной даже среди любителей советского кино.

Если коротко: тихая, душевная, немного наивная по сегодняшним меркам история о том, как ребёнок может «перевоспитать» взрослого. Ценится в первую очередь за Шукшина в одной из ранних больших ролей.


Наглядный пример как изменились общественные нормы. Неженатый мужчина весь фильм проводит с чужим ребенком. В наше время такой сюжет жёстко осудили бы. Безответственная мать, как она могла отдать ребенка непонятно кому, а вдруг с ним что то случилось бы. В кадре ребенку наливают водку и ведут не детские разговоры. На его глазах режут тёлку на мясо. Спят они оба в кузове грузовика. Я думаю сразу несколько правозащитных организаций возбудилась бы, с требованием лишить сюжетную мать родительских прав, наказать мишку Горлова за пьянство и черный нал, зоозащитники были бы против убийства телки. Ювенальная служба была бы явно против того, что ребёнок ночует с незнакомым мужчиной в кузове грузовика.

С одной стороны блюстителей морали стало как блох, с другой моральные нормы на пределе затянуты - нельзя почти ничего. Что будет в 22 веке, что ещё запретят защитники морали?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 13 січ, 2026 21:01, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31205
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 21:35

Re: Психологія та саморозвиток

alibob написав:
  Faceless написав:А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук

Та пісня пригадалася про "что сказали эти кандидаты в доктора?"
Висоцького. Не пам'ятаєте?
Але написав сурйозно, чим збив Вас з пантелику.
Ну я не настільки добре знаю творчість Висоцького
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37226
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 21:57

  Wirująświatła написав:

С одной стороны блюстителей морали стало как блох, с другой моральные нормы на пределе затянуты - нельзя почти ничего. Что будет в 22 веке, что ещё запретят защитники морали?
брити бороду і аборти.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:46

  Faceless написав:
Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.

Але доктори економічних наук таки існують

Торжественно посвящаю Вас в доктора форумных наук 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9254
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21721 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:55

издевательства буллинг. всё как вы любите

полностью фильм здесь
https://uakinogo.online/filmy/26064-nastanet-den.html
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31205
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 15:59

Re: Психологія та саморозвиток

Хороше місце інтернатом не називають
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37226
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:15

Сюжет фильма "Пятая печать" (The Fifth Seal, 1976)

Фильм "Пятая печать" (оригинальное название "Az ötödik pecsét") — венгерская драма режиссёра Золтана Фабри, снятая по роману Ференца Шанты. Действие происходит в Будапеште в 1944 году, во время правления профашистского режима "Креста стрел" (Arrow Cross) в Венгрии, на фоне Второй мировой войны. Четверо друзей — часовщик Миклош (Лайош Озе), продавец книг Ласло (Ласло Маркус), плотник Янош (Шандор Хорват) и владелец бара Бела (Ференц Бенче) — собираются в баре, чтобы выпить и поговорить. К ним присоединяется раненый ветеран Карой (Иштван Деги), и разговор переходит к философской дилемме: если бы вы умерли и могли переродиться, предпочли бы вы стать жестоким, богатым тираном (рабовладельцем) без совести или страдающим рабом с чистой совестью? Эта гипотетическая история о тиране Томоко и его рабе Макото (вдохновлённая Библией и Откровением Иоанна Богослова) заставляет мужчин задуматься о морали и этике.

Вторая часть фильма показывает, как этот вопрос становится реальностью: мужчин арестовывают гестапо-подобные офицеры "Креста стрел" по доносу, и они подвергаются пыткам и допросам. Каждый герой вынужден столкнуться с выбором между предательством друзей (чтобы спасти себя) и сохранением достоинства. Фильм заканчивается трагично, подчёркивая темы совести, страха, иллюзий и человеческой природы в условиях тоталитаризма. Это не просто драма, а философская притча о том, почему такие моральные вопросы теряют смысл в эпоху насилия и перехода от одного режима к другому (намёк на приближение советской армии).

### Отзывы зрителей

Зрители высоко ценят фильм за глубину и философскую провокацию, с рейтингом 8.7/10 на IMDb (из 5 тыс. отзывов). Многие называют его "ментально изнуряющим" и "заставляющим думать", хваля актёрскую игру и сценарий. Положительные отзывы: "Фильм ставит перед зрителем моральную дилемму, которая не отпускает" (Reddit). "Глубокий анализ совести в условиях тирании" (Letterboxd). Отрицательные: некоторые находят вторую часть "неровной" или "слишком мрачной", с жалобами на "ментальную усталость" (IMDb: "Фильм проваливается во втором акте, делая всё uneven"). Фильм популярен среди любителей артхауса, с обсуждениями на Reddit и Letterboxd о моральной дилемме.

### Критика

Критики считают "Пятую печать" шедевром венгерского кино 1970-х, хваля за философскую глубину, политический подтекст и актёрскую игру. The Guardian (2024): "Глумливая притча о разочаровании и смирении, с выдающейся сценой освобождения под бомбардировкой". Hungarian Conservative (2022): "Моральная драма, заставляющая задуматься о жизни и ценностях, с акцентом на достоинство". Medium: "Ментально изнуряющая и философски богатая война-драма". Steam Calliope Scherzos: "Фильм демонстрирует, почему моральные вопросы теряют смысл в тоталитарные времена". Отрицательная критика: некоторые отмечают "неровность" второго акта (Reddit: "Вторая часть провисает"). Boloji: "Фильм заставляет задавать трудные вопросы о жизни". В целом, критика подчёркивает timelessness фильма как политической аллегории, но с нотками мрачности.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31205
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
