Додано: Вів 13 січ, 2026 17:41
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:21
Наглядный пример как изменились общественные нормы. Неженатый мужчина весь фильм проводит с чужим ребенком. В наше время такой сюжет жёстко осудили бы. Безответственная мать, как она могла отдать ребенка непонятно кому, а вдруг с ним что то случилось бы. В кадре ребенку наливают водку и ведут не детские разговоры. На его глазах режут тёлку на мясо. Спят они оба в кузове грузовика. Я думаю сразу несколько правозащитных организаций возбудилась бы, с требованием лишить сюжетную мать родительских прав, наказать мишку Горлова за пьянство и черный нал, зоозащитники были бы против убийства телки. Ювенальная служба была бы явно против того, что ребёнок ночует с незнакомым мужчиной в кузове грузовика.
С одной стороны блюстителей морали стало как блох, с другой моральные нормы на пределе затянуты - нельзя почти ничего. Что будет в 22 веке, что ещё запретят защитники морали?
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:35
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:57
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:46
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:55
издевательства буллинг. всё как вы любите
полностью фильм здесь
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:59
Хороше місце інтернатом не називають
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:15
Сюжет фильма "Пятая печать" (The Fifth Seal, 1976)
Фильм "Пятая печать" (оригинальное название "Az ötödik pecsét") — венгерская драма режиссёра Золтана Фабри, снятая по роману Ференца Шанты. Действие происходит в Будапеште в 1944 году, во время правления профашистского режима "Креста стрел" (Arrow Cross) в Венгрии, на фоне Второй мировой войны. Четверо друзей — часовщик Миклош (Лайош Озе), продавец книг Ласло (Ласло Маркус), плотник Янош (Шандор Хорват) и владелец бара Бела (Ференц Бенче) — собираются в баре, чтобы выпить и поговорить. К ним присоединяется раненый ветеран Карой (Иштван Деги), и разговор переходит к философской дилемме: если бы вы умерли и могли переродиться, предпочли бы вы стать жестоким, богатым тираном (рабовладельцем) без совести или страдающим рабом с чистой совестью? Эта гипотетическая история о тиране Томоко и его рабе Макото (вдохновлённая Библией и Откровением Иоанна Богослова) заставляет мужчин задуматься о морали и этике.
Вторая часть фильма показывает, как этот вопрос становится реальностью: мужчин арестовывают гестапо-подобные офицеры "Креста стрел" по доносу, и они подвергаются пыткам и допросам. Каждый герой вынужден столкнуться с выбором между предательством друзей (чтобы спасти себя) и сохранением достоинства. Фильм заканчивается трагично, подчёркивая темы совести, страха, иллюзий и человеческой природы в условиях тоталитаризма. Это не просто драма, а философская притча о том, почему такие моральные вопросы теряют смысл в эпоху насилия и перехода от одного режима к другому (намёк на приближение советской армии).
### Отзывы зрителей
Зрители высоко ценят фильм за глубину и философскую провокацию, с рейтингом 8.7/10 на IMDb (из 5 тыс. отзывов). Многие называют его "ментально изнуряющим" и "заставляющим думать", хваля актёрскую игру и сценарий. Положительные отзывы: "Фильм ставит перед зрителем моральную дилемму, которая не отпускает" (Reddit). "Глубокий анализ совести в условиях тирании" (Letterboxd). Отрицательные: некоторые находят вторую часть "неровной" или "слишком мрачной", с жалобами на "ментальную усталость" (IMDb: "Фильм проваливается во втором акте, делая всё uneven"). Фильм популярен среди любителей артхауса, с обсуждениями на Reddit и Letterboxd о моральной дилемме.
### Критика
Критики считают "Пятую печать" шедевром венгерского кино 1970-х, хваля за философскую глубину, политический подтекст и актёрскую игру. The Guardian (2024): "Глумливая притча о разочаровании и смирении, с выдающейся сценой освобождения под бомбардировкой". Hungarian Conservative (2022): "Моральная драма, заставляющая задуматься о жизни и ценностях, с акцентом на достоинство". Medium: "Ментально изнуряющая и философски богатая война-драма". Steam Calliope Scherzos: "Фильм демонстрирует, почему моральные вопросы теряют смысл в тоталитарные времена". Отрицательная критика: некоторые отмечают "неровность" второго акта (Reddit: "Вторая часть провисает"). Boloji: "Фильм заставляет задавать трудные вопросы о жизни". В целом, критика подчёркивает timelessness фильма как политической аллегории, но с нотками мрачности.
