Shaman написав: церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
це хто тобі сказав що церква має бути поза політикою?))) Може протестанти не виводили своїх на майдани і не підтримували того ж мера чернівецького? Нє, приятелю, тут ви прорахувалися. Побачим чого ви варті без нашої підтримки. Прийшов час вертатись в катакомби.
fox767676 написав: самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий
)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди а зараз при армовірі безбожники. Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі , це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.
діалектика монотеїзму дійсно має спильні риси з принципами "демократичного централізму та історичного матеріалізму" активісти таки ближче до ідолопоклонства, анімізму та фетишизму - більш архаїчних типів світогляду
Прессекретар кремля Пєсков заявив, що відключення інтернету, які охопили десятки регіонів рф, а з початку березня дійшли до Москви, здійснюватимуться стільки, скільки потрібно. Про це повідомляють росЗМІ. За підрахунками експертів, за весь минулий рік економіка рф втратила близько 1 трлн рублів від уповільнення доступу до інтернету, шатдауну та блокування соцмереж. Загалом інтернет-шатдауни в РФ у 2025 році склали 37166 годин і торкнулися практично всього населення країни - 146 млн осіб. У рейтингу країн за масштабами відключень інтернету рф посіла перше місце, більш ніж утричі випередивши Пакистан (11482 години), М'янму (9888 годин) та Екваторіальну Гвінею (8760 годин). 8 березня повідомлялося, що масштабні збої в роботі мобільного інтернету та стільникового зв’язку у Москві тривають четвертий день поспіль. https://toneto.net/news/kultura/u-rf-za ... --nternetu
Я правильно вгадав що з Венесуелою буде Ок, а з Іраном не Ок Тільки по Україні недооцінив ступінь локального д-бїзму Схоже що на цей раз "Акела промахнувся" У Вашингтона сил вистачає тільки на свою півкулю, може ще на Ірландію з Ісландіею, про Британію вже не впевнений. Україна палає в геополітичній самоті
02.03.2026
fox767676 написав:не знаю Іран це дуже серйозна країна, єдина у світі теократія, Ватикан з Ізраїлем нервно курять в сторонці, Вам повино було сподобатися Об Іран Римська Імперія систематично ламала зуби , з одного полоненого імператора зняли шкіру і виставили опудалом у кунсткамері. Я так розумію що шиїзм, особливо іранський режим рахбарів("суддів") калькує вітхозавітну історію про правління суддів до династії царів Давида-Соломона. За бібліею це правління більш подобалось Яхве, тому більш благодатне. Завдяки такій ідеології вони могли збудувати правопреємство для палестинців, якщо палестинці йдуть шляхом вказанним аятолою Хомейні - то вони не прийдешні халамидники, а теж нащадки закону Моісея, незаляпаного усілякими накрутками типу талмуда чи євангелія чи суни, тому мають всі права на святі землі. Проект Іранської Революції 1979 дуже амбітний - поєднання спадщини Персидської Імперії з духовним лідерством. Він дав свої плоди - незважаючі на мраккобісність у Ірана очевидні успіхи в ВПК - далекобійна балістика та майже геймченджер російсько-української війни "шахед". Ось так атакувати таку серйозну державу - ну дуже черевато, навіть якщо все піде за планом, це дасть РФ та КНР індульгенції щодо їх дій по всім напрямкам.
Ранувато через 2 тижні робити висновки. А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?
якщо не досі зрівняли, то далі тільки ядеркою, з відповідними геополітичними наслідками..
Ну я особливо не стежу за хронікою цієї війни, будівельник здається приводив кількість ударів Ірану по сусіднім країнам з перших днів до зараз. Оте кратне (чи вже на порядки) падіння , то не ознака що машина вже «буксує?
Hotab написав:Ранувато через 2 тижні робити висновки. А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?
ну якщо у США і Ізраїлю достатньо пороху в порохівницях(тобто ракет і снарядів), чи можна відстрілювати всі патрони до останнього?
грошей достатньо -доларів ще надрукують на зараз:головна ціль Ірану- замінувати Ормузьку протоку (мінування можна проводити і вночі)
байки Трампа спрацювали навпаки (два дні тому була медвежа пастка-110-88-99) сьогодні вже 99 дол за Брент, ринок падає на новинах і зростає на чутках, що не все так smoothly у рудого