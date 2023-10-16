Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою.
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НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні (деталі)
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Додано: Сер 19 бер, 2025 00:36
НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової...
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Дивися повний текст
НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні (деталі)
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