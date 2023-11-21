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Нардепи повернулися до питання
«нульового розмитнення»...

Нардепи повернулися до питання «нульового розмитнення»...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:37

Нардепи повернулися до питання «нульового розмитнення»...

Пропонуємо до обговорення:
Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді два законопроєкти, які (якщо стануть законами) можуть внести певні зміни у Митний та Податковий кодекси щодо пільг на розмитнення транспортних засобів для окремих категорій громадян та за певних умов.

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Нардепи повернулися до питання «нульового розмитнення» автомобілів: що пропонують
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:37

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Також один ТЗ може завезти фізична особа, котра офіційно передала власний ТЗ військовому підрозділу.
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Тобто передати можна буде умовно жигуля чи якось старого джипа, а завезти без мита новенького геліка?
vovka2008
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