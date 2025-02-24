Американська компанія Google офіційно презентувала новий смартфон Pixel 9a, який вважається найбільш доступним з серії Pixel 9.
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Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
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Додано: Суб 22 бер, 2025 00:52
Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
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Дивися повний текст
Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
Додано: Суб 22 бер, 2025 00:52
Порівняно з айфоном 16е у нього дві камери олвейз он екран і 120 герц екран , тобто айфон курить в стороні
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