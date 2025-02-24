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Google представив новий
бюджетний смартфон за майже $500

Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:52

Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Google офіційно презентувала новий смартфон Pixel 9a, який вважається найбільш доступним з серії Pixel 9.

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Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
R2
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Порівняно з айфоном 16е у нього дві камери олвейз он екран і 120 герц екран , тобто айфон курить в стороні
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 07:09

yama
І на цей телефон ніхто не скаже «нализав». Одні плюси.
Hotab
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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