Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500

Додано: Суб 22 бер, 2025 12:59

anduzenko написав: Hotab написав: yama

І на цей телефон ніхто не скаже «нализав». Одні плюси. І на цей телефон ніхто не скаже «нализав». Одні плюси.

Травите, гражданин.



По теме. Я ещё не встречал ни один андроид, который не лагает. Родовая травма системы, написанной на Java. Поэтому они и памяти больше требуют, и батарея быстрее садится, по сравнению с iOS. Травите, гражданин.По теме. Я ещё не встречал ни один андроид, который не лагает. Родовая травма системы, написанной на Java. Поэтому они и памяти больше требуют, и батарея быстрее садится, по сравнению с iOS.

Android — операционная система, построенная на ядре Linux. Используется в смартфонах, планшетах, электронных книгах, цифровых проигрывателях, наручных часах, фитнес-браслетах, игровых приставках, ноутбуках, нетбуках, телевизорах и других устройствах.

В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной операционной системы Apple macOS (ранее называвшейся OS X). Начиная с самой первой версии, iOS работает только на планшетных компьютерах и смартфонах с процессорами архитектуры ARM.

NeXTSTEP — объектно-ориентированная многозадачная операционная система основанная на UNIX

FreeBSD - это UNIX® подобная операционная система, основанная на Berkeley Software Distribution. Хотя и FreeBSD и Linux® обычно воспринимаются, как очень похожие, существуют различия:





https://timeweb.cloud/tutorials/nodejs/ ... untu-22-04

Среда Node.js удобна тем, что в ней можно реализовывать код JavaScript вне браузера. Используя исключительно JavaScript, можно разрабатывать внешний интерфейс и серверную часть. На сегодняшний день большой процент компаний выбирает Node.js для создания веб-приложений и сайтов. В этот список входят такие ведущие компании, как Uber, Netflix, LinkedIn и другие.

иксперд блдьunix - предок линуксаой опять unix/линукстак что Android и iOS являются unix подобными системами глубокой переработки.на чистой java БЫЛА отдельная оськоторае в итоге из os переродилась в средупринципиальное отличие Android и iOS их совместимость с железом. У Android она максимально широкая, хотя у последних версий имеет тенденцию к сокращениюу iOS совместимость только с железом которое использует Apple. сооответственно у Android открытый код, у iOS закрытый.Безглючность - iOS результат огромных ограничений, к яблоку нельзя подключить флешку, проводную мышь, установить ПО не из эплстора. И вообще список чего нельзя бесконечный. По сравнению с Android, iOS кастрирован по самые гланды. И люди за это кастрированное счастье платят 1,5куе. Потому что маркетинг.и да безглючный Android есть. Например "голый" на нокиях или кастомный на моторолах и сяоми. несколько лет пользовался нокия и сяоми, теперь моторолой, ни одного глюка у моих гаджетов не припомню (после 1го глюка гаджет идёт на продажу). Не говоря о том, чтобы смарт завис или сел в ноль за пару часов (с айфон6 такое было, какая то прога в фоне его так высаживала)