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Google представив новий
бюджетний смартфон за майже $500

Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:52

Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Google офіційно презентувала новий смартфон Pixel 9a, який вважається найбільш доступним з серії Pixel 9.

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Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:52

Порівняно з айфоном 16е у нього дві камери олвейз он екран і 120 герц екран , тобто айфон курить в стороні
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 07:09

yama
І на цей телефон ніхто не скаже «нализав». Одні плюси.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:56

  Hotab написав:yama
І на цей телефон ніхто не скаже «нализав». Одні плюси.

Травите, гражданин.

По теме. Я ещё не встречал ни один андроид, который не лагает. Родовая травма системы, написанной на Java. Поэтому они и памяти больше требуют, и батарея быстрее садится, по сравнению с iOS.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 12:59

  anduzenko написав:
  Hotab написав:yama
І на цей телефон ніхто не скаже «нализав». Одні плюси.

Травите, гражданин.

По теме. Я ещё не встречал ни один андроид, который не лагает. Родовая травма системы, написанной на Java. Поэтому они и памяти больше требуют, и батарея быстрее садится, по сравнению с iOS.

иксперд блдь

Android — операционная система, построенная на ядре Linux. Используется в смартфонах, планшетах, электронных книгах, цифровых проигрывателях, наручных часах, фитнес-браслетах, игровых приставках, ноутбуках, нетбуках, телевизорах и других устройствах.


В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной операционной системы Apple macOS (ранее называвшейся OS X). Начиная с самой первой версии, iOS работает только на планшетных компьютерах и смартфонах с процессорами архитектуры ARM.


NeXTSTEP — объектно-ориентированная многозадачная операционная система основанная на UNIX
unix - предок линукса
FreeBSD - это UNIX® подобная операционная система, основанная на Berkeley Software Distribution. Хотя и FreeBSD и Linux® обычно воспринимаются, как очень похожие, существуют различия:
ой опять unix/линукс

так что Android и iOS являются unix подобными системами глубокой переработки.


на чистой java БЫЛА отдельная ось https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=14375
которае в итоге из os переродилась в среду
Среда Node.js удобна тем, что в ней можно реализовывать код JavaScript вне браузера. Используя исключительно JavaScript, можно разрабатывать внешний интерфейс и серверную часть. На сегодняшний день большой процент компаний выбирает Node.js для создания веб-приложений и сайтов. В этот список входят такие ведущие компании, как Uber, Netflix, LinkedIn и другие.

https://timeweb.cloud/tutorials/nodejs/ ... untu-22-04


принципиальное отличие Android и iOS их совместимость с железом. У Android она максимально широкая, хотя у последних версий имеет тенденцию к сокращению

у iOS совместимость только с железом которое использует Apple. сооответственно у Android открытый код, у iOS закрытый.

Безглючность - iOS результат огромных ограничений, к яблоку нельзя подключить флешку, проводную мышь, установить ПО не из эплстора. И вообще список чего нельзя бесконечный. По сравнению с Android, iOS кастрирован по самые гланды. И люди за это кастрированное счастье платят 1,5куе. Потому что маркетинг.

и да безглючный Android есть. Например "голый" на нокиях или кастомный на моторолах и сяоми. несколько лет пользовался нокия и сяоми, теперь моторолой, ни одного глюка у моих гаджетов не припомню (после 1го глюка гаджет идёт на продажу). Не говоря о том, чтобы смарт завис или сел в ноль за пару часов (с айфон6 такое было, какая то прога в фоне его так высаживала)
Wirująświatła
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