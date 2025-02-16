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У Чехії зменшується кількість зареєстрованих українських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Чеське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену статистику за результатами завершеної реєстрації на продовження тимчасового захисту. Зареєстрованих біженців із України в Чехії поменшало майже на 34 тисячі.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44
Це тому що Чехія, як раніше Польша запровадила спецВНЖ для українців. Тому ти хто не планує повертатися вже зараз потрохи оформлюють.
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salvydas
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