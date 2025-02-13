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Які обмеження для
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Які обмеження для українців в Revolut
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:05

Які обмеження для українців в Revolut

Пропонуємо до обговорення:
Revolut поки не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послугами необанку. Громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році та від кінця 2024-го, коли розпочалося бета-тестування застосунку.

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Які обмеження для українців в Revolut
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Re: Які обмеження для українців в Revolut

Кто не успел , тот опоздал
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