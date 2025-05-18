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Понад 50 тисяч ФОПів в Україні
залучені до протиправних...

Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:03

Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до схем з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.

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Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних схем — БЕБ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:03

Ну з податком на прибуток зрозуміло, а як же вони від ПДВ допомагають ухилятися? В нас же така чудова електронна система адміністрування ПДВ, майже бездоганна як схеми гетманцева :) Знов набрехали?
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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