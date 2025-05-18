В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до схем з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.
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Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних схем — БЕБ
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:03
Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних...
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Дивися повний текст
Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних схем — БЕБ
Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:03
Ну з податком на прибуток зрозуміло, а як же вони від ПДВ допомагають ухилятися? В нас же така чудова електронна система адміністрування ПДВ, майже бездоганна як схеми гетманцева :) Знов набрехали?
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