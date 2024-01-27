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5 найпопулярніших міфів про зараження зубних каналів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:23
Пропонуємо до обговорення:
Які асоціації викликає у Вас думка про зубні кореневі канали? Можливо, Ви коли-небудь відчували біль від їх зараження, тоді можна з упевненістю сказати, що асоціації будуть не...
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