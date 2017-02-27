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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12113121141211512116
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Саме зараз Іран та Ізраїль значно ближче до наступного обміну ударами ніж США та Іран до підписання хоч чогось.
По перше, не думаю, що Хезболла сама вирішила вдарити зранку по Ізраїлю, вони повні маріонетки генералів КСІР. Генерали КСІР поки абсолютно не хочуть підписувати хоч якісь угоди зі США. Вони поки лякають монархів регіону і вибивають до себе страх і повагу. Бундючні павичі мультиміліардери виявилися здатними тільки "понти колотити" з супермоделями в ексклюзивних гіперкарах. Ще не настав час "миру". Крім того, Пекін також ламає голову, як втихомирити фанатиків, адже ще пару місяців тому думав, що ті повністю залежні, підконтрольні і йде на все більші фінансові поступки. Комуністи по всьому світу однакові: думають що всіх і все можна купити.
По друге, від Трампа уже нічого не залежить. Його не сприймають серйозно ні оточення, ні діпстейт, ні колишні союзники США. Всі чекають листопада і в кожного вже свої плани на "грудень". Сам дід чудить на стільки, на скільки дозволяють препарати та їх дози. Але виглядаєна те, що медики мають певний успіх.
Не виглядає хоч на якийсь мир на Близькому Сході. Як, зрештою, і не виглядає на катастрофічну енергетичну кризу. Відбувається інформаційне ганяння світового "натовпу, електорату і виборців". "Самими розумними і унікальними" маніпулюють як тільки хочуть. Принцип, коли засмиканий, знервований, переляканий "планктон" в якийсь момент погоджується на любу дурницю "лишень би мир" і біжить на виборчу дільницю подарувати "Карабасу Барабасу" 73% голосів, універсальний і працює практично по всьому світу (виключення - диктатури чи релігійно-фанатичні диктатури).

Поки євро шансів не має. Крім того, завтра починається збіговисько G7. Там теж можуть бути інформаційні приводи, які вплинуть на курси валют. Але передбачити щось дуже важко. Якщо сьогодні між США і Іраном нічого таки не підпишуть, то події на саміті можуть бути дуже цікавими.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:54

  orest написав: завтра починається G7. Там теж можуть бути інформаційні приводи, які вплинуть на курси валют. Але передбачити щось дуже важко.

Зовсім не важко передбачити масований обстріл України, який завжди відбувається під такі події високого рівня.[/quote]
  orest написав: Якщо сьогодні між США і Іраном нічого таки не підпишуть, то події на саміті можуть бути дуже цікавими.

Якщо й підпишуть, то події всеодно будуть дуже цікавими. Нагадаю, що миротворець поставив обом сторонам дедлайн для війни в Україні 4 липня цього року. Це не випадкова дата для США, тому про якесь рпв може й домовляться, а потім як карта ляже.
Очікую зниження по долару десь у середу-четвер.
fler
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