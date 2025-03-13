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За яку зарплату готові працювати
українці — результати...

За яку зарплату готові працювати українці — результати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:33

За яку зарплату готові працювати українці — результати...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.

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За яку зарплату готові працювати українці — результати опитування
R2
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