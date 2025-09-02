|
Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.
Дивися повний текст Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці
R2
Робот новин
Повідомлень: 100522
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10
Шановні читачі!
Як, на Вашу думку, ця ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі?
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5132
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1153 раз.
- Подякували: 2060 раз.
Профіль
