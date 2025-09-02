RSS
Виїзд чоловіків 1822 років:
чи став він масовим та як...

Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:09

Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...

Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.

Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10

Шановні читачі!

Як, на Вашу думку, ця ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:07

Re: Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...

  Ірина_ написав:ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі


руйнівним чином
евакуація\експорт генофонду замість інтенсифікації пошуку дипломатичного рішення у війні, то було фатальне рішення для долі України, та її економікм зокрема
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:22

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.

Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці

18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
1
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:29

  ukr0014959 написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.

Дивися повний текст
Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці

18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли

тільки є нюанс. Багатьом з них 18 років виповнилось в момент поки бусифікації не існувало а мобілізовували взагалі з 27 років. Плюс у 2022-23 в повітрі ще відчувався запах швидкої перемоги.
А зараз при існуючих обставинах які стрімко погіршуються, багато хто все таки скористається другим шансом
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:47

Re: Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...

  ukr0014959 написав:18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли


у 21 значно легше поїхати кудись одному ніж у 18, це вже повністю дорослі люди, які отримали професію
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:05

Дай Бог кожному досягти віку 1822 років
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:15

Re: Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...

  R2 написав:Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
Пропонуємо до обговорення:

Він став масовим серед пересічних та середнього (чуть нижче середнього) класу, та серед тих в кого є рідні в ЄС (чи ті що працювали/жили там до 2022 чи ті що закріпились за останні 3 роки).
Звісно сини суддів / обл депутатів / київських чиновників виїзжати не будуть, бо у них і так все схвачено.
Наприклад виїхав 22 річний хлопчина з сусідньої вулиці (його батя більше 10 років в ЄС а молодший брат виїхав у 2023 до своїх 18-ти), далі виїхав син власника мясного магазину (тепер торгує за прилавком мама), виїхав майстер з автосервісу по сусідству, багато торгових агентів, таксистів, водіїв доставок і т.д.
Але це можливо частково і специфіка регіону - неіснує напевно закарпатця в якого нема або тітки в Італії або стрика в Празі
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:31

  ukr0014959 написав:18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли

А чоловіки інших вікових груп теж могли "спокійно виїхати", якби знали точну дату нападу і закриття кордонів... :roll:

Чоловіки у віці 18-21 років не могли виїхати до того, як їм виповнилось 18, коли кордони ставали для них зачиненими. Їх могли лише вивезти юнаками батьки, оскільки повноліття в Україні настає у 18 років, і саме в цьому віці у громадянина з'являється повна цивільна дієздатність.
