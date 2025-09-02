|
Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.
Дивися повний текст Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці
R2
- Робот новин
Повідомлень: 100522
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10
Шановні читачі!
Як, на Вашу думку, ця ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі?
Ірина_
- Модератор Форуму
Повідомлень: 5132
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1153 раз.
- Подякували: 2060 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:07
Ірина_ написав:
ситуація вплине на економіку України у довгостроковій перспективі
руйнівним чином
евакуація\експорт генофонду замість інтенсифікації пошуку дипломатичного рішення у війні, то було фатальне рішення для долі України, та її економікм зокрема
fox767676
Повідомлень: 4245
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:22
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
ukr0014959
Повідомлень: 519
З нами з: 05.01.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 23 раз.
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:29
ukr0014959 написав:
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
тільки є нюанс. Багатьом з них 18 років виповнилось в момент поки бусифікації не існувало а мобілізовували взагалі з 27 років. Плюс у 2022-23 в повітрі ще відчувався запах швидкої перемоги.
А зараз при існуючих обставинах які стрімко погіршуються, багато хто все таки скористається другим шансом
Letusrock
Повідомлень: 2687
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:47
ukr0014959 написав:
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
у 21 значно легше поїхати кудись одному ніж у 18, це вже повністю дорослі люди, які отримали професію
fox767676
Повідомлень: 4245
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:05
Дай Бог кожному досягти віку 1822 років
Investor_K
Повідомлень: 10745
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:15
R2 написав:
Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
Пропонуємо до обговорення:
Він став масовим серед пересічних та середнього (чуть нижче середнього) класу, та серед тих в кого є рідні в ЄС (чи ті що працювали/жили там до 2022 чи ті що закріпились за останні 3 роки).
Звісно сини суддів / обл депутатів / київських чиновників виїзжати не будуть, бо у них і так все схвачено.
Наприклад виїхав 22 річний хлопчина з сусідньої вулиці (його батя більше 10 років в ЄС а молодший брат виїхав у 2023 до своїх 18-ти), далі виїхав син власника мясного магазину (тепер торгує за прилавком мама), виїхав майстер з автосервісу по сусідству, багато торгових агентів, таксистів, водіїв доставок і т.д.
Але це можливо частково і специфіка регіону - неіснує напевно закарпатця в якого нема або тітки в Італії або стрика в Празі
Letusrock
Повідомлень: 2687
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:31
ukr0014959 написав:
18-21 рік спокійно могли виїхати, поки їм не було 18, якщо хотіли
А чоловіки інших вікових груп теж могли "спокійно виїхати", якби знали точну дату нападу і закриття кордонів...
Чоловіки у віці 18-21 років не могли виїхати до того, як їм виповнилось 18, коли кордони ставали для них зачиненими. Їх могли лише вивезти юнаками батьки, оскільки повноліття в Україні настає у 18 років, і саме в цьому віці у громадянина з'являється повна цивільна дієздатність.
АндрейМ
Повідомлень: 603
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
