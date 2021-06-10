Як у ваших персональних даних в мобільному застосунку «Резерв+» є помилки чи неточності, то їх потрібно виправити.
Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:47
"Також нагадаємо, в застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання."
А як це могло бути, без цього не пропишуть. Якщо так, то це провина держ. органів. Все на простих людей звалили всі свої колоди в очах.
