Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що варто знати про
оподаткування переказів

Що варто знати про оподаткування переказів
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:11

Що варто знати про оподаткування переказів

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають сплачувати податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Втім, є низка винятків, коли банківські зарахування не оподатковуються.

Дивися повний текст
Що варто знати про оподаткування переказів
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:11

Думаю что это очень неизученная тема многих украинцев, и многие столкнулись с этим понятием только переехав в Европу в связи з войной и военным положением в Украине. Поэтому это сайт-находка, очень много беру здесь для себя и самообучения в финансовой сфере
