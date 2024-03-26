|
Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
Додано: Вів 07 жов, 2025 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Молдова 6 жовтня стала операційною частиною Єдиної зони платежів в євро (SEPA — Single Euro Payments Area), що об’єднує 41 країну і дозволяє здійснювати транскордонні платежі в євро за умовами та тарифами внутрішніх транзакцій ЄС.
Дивися повний текст Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
Додано: Вів 07 жов, 2025 10:12
Оце справжні реформи, а не потужна імітація бурхливої діяльності як в нас.
